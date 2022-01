Döbbenetes mennyiségű oltást vásárolt meg Németország Romániától; a német egészségügyi hatóságok keményen beleálltak az oltási kampányba.

Mivel az ottani oltási kampányhoz nem áll rendelkezésre elég koronavírus elleni vakcina, Romániából vásároltak egy hatalmas szállítmányt, ott ugyanis továbbra sem zajlik úgy az oltási kampány, ahogy kellene, így hatalmas mennyiségű vakcina maradt az egészségügyi illetékesek nyakán, azzal fenyegetve, hogy lejár a szavatosságuk.

Berlin most bejelentette, hogy ötmillió adagot vásárolt meg a Romániának leszállított, de a lakosság érdektelensége miatt felhasználatlanul marad Pfizer–BioNTech-vakcinákból.

Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter még december közepén jelentette be, hogy a harmadik, emlékeztető oltás beadásának felpörgetése érdekében olyan országokat keresnek meg vásárlási ajánlattal, amelyekben nem halad az oltási kampány, így fölös készleteik vannak.

Románia mellett Lengyelországot és Portugáliát említette potenciális üzleti partnerként. Most pedig nyélbe is ütötték az ügyletet, így január 24-től már a Romániától átvett vakcinák is hozzáférhetők lesznek Németországban.

Ezzel összesen 12 millió Pfizer és húszmillió Moderna áll majd rendelkezésre, így bárki felveheti a harmadik oltást, aki akarja.

Románia pedig még mindig a sereghajtók között kullog az átoltottságot tekintve: valamivel több mint 41 százalékos, miután kedden végre elérte a nyolcmilliót azok száma, akik legalább egy oltást kaptak.

A bukaresti illetékesek a jelek szerint túlzottan optimisták voltak, amikor megrendelték a vakcinákat a közös uniós beszerzési eljárásban, mivel eddig közel 29 millió vakcinát szállítottak le az országnak, amiből kevéssel több mint a felét sikerült eddig felhasználni.

A legfrissebb rendelkezésre álló adatokat január 5-én publikálták, e szerint addig 28 650 949 adagnyi oltást kapott Románia, amiből január 9-ig 16 009 315-öt adtak be.

(via Főtér.ro)