Gyerekkoromban sokat fürödtem a Körösökön, és anyám mindig óva intett, vigyázzak, ez folyóvíz, bármikor kialakulhat benne örvény, pláne, amikor a Fehér és a Fekete (mármint Körösök) összefolyásánál voltunk kinn. Ki is alakult bennem a pavlovi reflex, hogy folyóvíz=örvényveszély, meg hát aztán fizikából is valami olyasmit tanultunk, hogy a folyadékok vagy a gázok áramlása hozza, hozhatja létre az örvényt, és valahogy az áramlást is a folyóvízhez kötöttem (meg hát tópartokon nem is nagyon jártam).

Erre most kapom ezt a fotót kedves olvasónktól, a már több drónfelvételével meglepő Fényes Lórándtól. Márpedig ez nem folyóvíz, hanem maga a Balaton, méghozzá a balatonalmádi kikötő térsége. Elnézve a méretarányt, hogy mekkora a kikötő és mekkorák a vitorlások, elég méretes kis örvénynek sikerült megszületnie a Balatonban (ahol persze szintén van áramlás, akár csak egy hajó elindulásától is, szóval nem mondom, hogy ez természeti csoda lenne, egyszerűen csak szép).