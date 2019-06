Nakamura Ikumi a Tango Gameworks nevű videojáték-fejlesztő stúdó kreatív vezetője, és ebben a minőségében mutatta be a stúdióvezető Mikami Sindzsivel a Bethesda E3-as konferenciáján készülő új játékukat, a Ghostwire Tokyót. Mikami a Resident Evil, az Evil Within és már nyomasztó játékok fejlesztője, és hát a trailere alapján a Ghostwire sem egy leányálom. Ezzel éles kontrasztban állt az, ahogy Nakamura bemutatta a játékot: kirobbanóan vidám volt, viccelődött, megengedte magának, hogy elnézést kérjen az angol kiejtése miatt (sokkal jobb volt pedig, mint Mikamié), és néha olyan testtartásokba vágta magát, mintha nem a világ legfontosabb játékexpóján adna elő, hanem Instagramra pózóló bakfislány lenne. Bár kevesebb mint két percet töltött a színpadon, a show egyik legemlékezetesebb fellépését hozta, és azonnal megindult a neten a róla készült mémek és animgifek áradata.

Nakamura viselkedése - amivel valószínűleg a fellépéssel járó stresszt ellensúlyozta - ne tévesszen meg senkit, kőkemény játékipari veteránról van szó. Még az egyik legjobb PlayStation 2-játékkal, az Okamival kezdte a pályáját, de dolgozott a Bayonettán és a két Evil Withinen is. A körülötte hirtelen támadt figyelemmel a jelek szerint nincs gondja, Twitter-posztban köszönte meg a sok rajzot, amit rajongói készítettek róla.

These fan arts are my treasures and make me smile. Arigato !これは私の宝物たちです。 pic.twitter.com/oBCGPtMRGI