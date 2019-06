Tombol a hőség a kontinensen, vörösbe borult meteorológiai térképek mutatják mindenhol, hogy milyen forróság is van. Franciaországban számos intézkedést vezettek be a kánikula miatt, például tucatjával zártak be is iskolákat. Hogy mi várt az emberekre, azt már jó pár napja sejteni lehetett, a Météociel által június 20-án közétett előrejelzés is elég beszédes. Igaz, ez először csak egy francia meteorológusnak, Ruben Hallalinak tűnt fel, hogy mi is rajzolódik ki az adatokból.

via CNN