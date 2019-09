A filmes világ talán legismertebb pletykája, hogy ha minden úgy sül el, ahogy a producerek és rendezők akarják, akkor nem Keanu Reeves lett volna Neo a Mátrixban, hanem Will Smith. Ahogy egy videóban nemrég elmesélte, az akkor már a Függetlenség Napja, a Man in Black és a Bad Boys filmek miatt szupersztárnak számító Smith egyszerűen nem vette komolyan a Mátrix ötletével előálló Wachowski-testvéreket, ezért inkább leforgatta a Vadiúj vadnyugat című szörnyűséget, amiért utólag mindenkitől bocsánatot is kér.

És bár az már sosem fog kiderülni, hogy hogyan fogta volna meg a digitális jézussá váló hekker szerepét a saját filmjeihez rapszámokat író színész (vagy hogy készült-e volna egy Mátrix-rap is),

azt a mai technológiával már ki lehet deríteni, hogyan nézett volna ki Will Smith a Mátrixban. Vagy hát kábé.

A Vice közölt le egy deep fake videót, amelyben valaki digitálisan ráoperálta Smith fejét Keanu Reeves testére, de azért azt kell mondjam, hogy olyan nagyon nem meggyőző a dolog, például Reeves fejformása eléggé megmaradt, ahogy a semmibe bámuló értetlen arckifejezése is nagyon idegen a nagypofájú filmsztárhoz. De legalább valaki nem arra használta a deep fake videót, hogy híres színésznők fejét rakja pornófilmekbe, ez is valami.