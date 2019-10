Az Internet Archive eddig is tökéletes eszköz volt arra, hogy lopjuk az időt munkában nosztalgiázzunk a kilencvenes évek PC-s játékaival a böngésző biztonságában, de most az archívum 2500 játékkal , többek között olyanokkal, mint a Zool, vagy az én személyes kedvencem, az Alone In The Dark, amit tíz éves koromban annyira nem értettem, de azt tudtam, hogy rohadt félelmetes. Az archívumot itt lehet böngészni, az Alone In The Dark itt érhető el.

(CNet)