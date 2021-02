Több híres magyar zenész is meghirdette szolgálatait az idei Valentin-napra – írja a Ripost.

Öt zenész (Kökény Attila, Gáspár Laci, Bereczki Zoltán, Kocsis Tibor, Oláh Gergő) szokatlan kezdeményezést eszelt ki Bálint napjára.

Kökény Attila elmondta, hogy az ötletet Bereczki Zoltánnal találták ki, és sokan érdeklődtek a dolog iránt az követően, hogy meghirdették.

Ami engem illet, én virtuális koncertet is vállalok, de ha egy adott pár élőben szeretne látni, akkor természetesen meglepem őket a saját otthonukban. Miért is ne? Több szerelmes dallal is készülök, utána pedig egy jó kis beszélgetésre, koccintásra is kapható vagyok