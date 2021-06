Narendra Modi indiai miniszterelnök megnyitotta a Nemzetközi Jóga Napot Indiában. A kormányfő beszédében úgy fogalmazott, hogy

a jógagyakorlatok a koronavírussal szemben is „védelmet” nyújthatnak.

„A frontvonalon küzdők gyakran mesélik nekem, hogy elkezdtek jógázni, és ezáltal egy védőpajzsot alakítottak ki a koronavírus elleni harcban. A doktorok magukat is megerősítik a jógával, és a pácienseik kezelésére is használják azt” – mondta a kormányfő.

Mindeközben hétfőn az összes felnőtt számára lehetővé tették a vakcinára történő időpontfoglalást (korábban csak az idősebbeknek volt lehetőségük). Némi aggodalomra ad azonban okot, hogy nemrég egy újabb variánst, a delta-pluszt azonosították az országban.

2014-ben Narendra Modi javasolta az ENSZ számára, hogy a nemzetközi jóganapot is vegyék fel a világnapot közé. A világszervezet ezt el is fogadta, így 2015 óta június 21-én világszerte megtartják a jóganapot. Ezzel kapcsolatban már az orvosok is tiltakozásba kezdtek.