Ahogyan megírtuk, Angliába karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a teljesen beoltott EU-s és amerikai állampolgárok, pontosabban azok az emberek, akik az Egyesült Államok vagy az Európai Unió területéről érkeznek. Kivéve Franciaországot.

Clément Beaune francia Európa-ügyi miniszter ki is kelt magából, szerinte a brit döntés tudományosan megalapozatlan és diszkriminatív, mivel olyan európai országokból is korlátozás nélkül be lehet utazni, ahol a delta-variáns miatt súlyosabb a járványhelyzet.

Clément Beaune élcesen megjegyezte, hogy tudomása szerint a hírhedt dél-afrikai variáns (béta-variáns) a franciaországi fertőzések kevesebb mint öt százalékáért felel, de az Egyesült Államokból, ahol ez a mutáns igenis jelen van, nyugodtan lehet utazni az Egyesült Királyságba.

A párizsi vezetés azért is rághatott be, mert a britek a béta-variánst emlegetve kötelezik tíznapos karanténra a Franciaországból érkezőket, míg a franciák nem korlátozzák az Egyesült Királyságból érkező, a Covid–19 ellen beoltott utasok szabadságát.