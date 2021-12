Ismét ambiciózus célt tűzött ki Kína, „kicsi oltott harcosokat” akar létrehozni a nagyobb jó, azaz a nyájimmunitás elérésének érdekében. Ehhez pedig rövid időn belül 160 millió, 3 és 11 év közötti kisgyereket akarnak beoltani.

A kampány, melynek keretében játékokkal, vörös színű matricákkal és lufikkal halmozzák el a kis harcosokat, már javában zajlik, október óta 84 millió kisfiút és kislányt oltottak át a hazáért.

De mi indokolja, hogy a kisgyerekeket is a koronavírus elleni harc csatamezejére tereljék Kínában?

Nos, kevesebb mint három hónap van hátra a pekingi téli olimpiáig, és mivel a hivatalos adatok szerint 1,1 milliárd felnőtt már megkapta mindkét dózisát, az utolsó rés a pajzson a fiatalkorú lakosság.

A kampányt önkéntes alapúnak mondják, de a New York Times szerint akad olyan szülő, aki szerint ez azért nem teljesen így van. A lapnak nyilatkozó Ju Hszün hároméves kisfiát de facto kirúgták az óvodából, mert nem oltatta be a gyermeket.

Elmondása szerint „burkolt, sunyi nyomás alá helyezték a szülőket, konkrétan nem köteleztek senkit semmire, ehelyett az óvoda egyszerűen jelezte a »kis oltott harcosgyártásban« nem automatikusan részt vevő szülőknek, hogy ha nincsen vakcina, nem vihetik a gyerekeket óvodába."

Felülről lefelé, ez egy álcázott nyomásgyakorlás az oltás kikényszerítésére

– mondta Ju úr.

A kínai vakcinákat általába véve biztonságosnak ítélik, de azért volt arra is példa, hogy romlott oltószert adtak be, vagy elhallgattak minden információt a vakcinák esetleges negatív mellékhatásairól – jegyzi meg a New York-i lap. Utalva arra, hogy vélhetően nem minden kínai szülő bízik az oltási kampányban, példának felhozza azt, hogy