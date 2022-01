Az omikron-variáns egy új, „lopakodó” alvariánsát azonosították nemrég a tudósok Európában. Sokak szerint a vírus e változatát is külön névvel kellene megjelölni a görög ábécében. A vírust egyelőre BA néven emlegetik, és a jelek szerint több régióban is gyorsabban terjed, mint az omikron többi alvariánsa.

A WHO egyelőre három nagyobb alvariánst (BA.1, BA.2 és BA.3) tart számon. Korábban azt írták, hogy az esetek 99 százalékát a BA.1 okozta, de most a BA.2 is elkezdett teret nyerni.

Az új variáns elsősorban Dániában terjed gyorsan, ott a becslések szerint már a betegségek felét okozza. Dánia mellett Norvégiában, Svédországban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Indiában is bizonyítottan megjelent a BA.2-es alvariáns.

Dán kutatók szerint egyelőre nem látható, hogy a mutáns vírus nagyobb veszélyt jelentene az omikron többi változatánál. A dán állami gyógyszerészeti intézet, az SSI szerint nem nőtt számottevően a kórházban kezelt betegek száma a megjelenése óta.

A variánst egyébként azért kezdték „lopakodó” variánsnak nevezni, mert hiányzik belőle egy olyan, a tüskefehérjében lévő mutáció, amely az omikron többi változatában megvan. Ezáltal a laboratóriumi tesztek alatt is nehezebben tudják azonosítani ezt a vírust. Azóta ezt az állítást egyes tudósok már cáfolták, szerintük könnyen kimutatható a variáns is, még ha máshogy néz is ki, mint például a BA.1-es.

(via Fortune)