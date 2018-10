Emlékszünk még arra, amikor egy Chris Crocker nevű emós srác azért kesergett a YouTube-on, hogy az emberek HAGYJÁK MÁR BÉKÉN Britney Spearst, és ezzel mémmé vált? Jó esélye van most valami hasonlóra Kanye West ... bocsánat, új nevén: Ye reppernek, aki egy detroiti művészeti főiskolán kedden felugrott egy asztalra, és rövid monológban kelt ki, hogy az emberek HAGYJÁK MÁR BÉKÉN Elon Muskot. Persze az egyik diák levideózta a mutatványt, ahogy az ilyenkor lenni szokott:

kanye really came to our little art school and told us to leave elon musk alone pic.twitter.com/Y9ujjprUNS — josh (@jkhco) 2018. október 2.