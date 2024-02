Szokás szerint nagy feltűnést keltett.

Taylor Swifthez hasonlóan történelmet ugyan nem írt, de legalább annyira emlékezetessé tette az immár 66. alkalommal megrendezett Grammy-díjátadó gálát Miley Cyrus is. A 31 éves énekesnő sem hagyhatta ki a zenei világ egyik legrangosabb eseményét, főleg, hogy négy kategóriában is jelölték, s már a vörös szőnyeges bevonulásával is nagy feltűnést keltett. Az egykori Disney-sztár választása egy olyan kivételes szettre esett, amelyet csupán biztostűkből készítettek – emelte ki a PageSix. A hálós Maison Margiela takarta is, meg nem is.

A Flowers című dal immár Grammy-díjas előadója frizurát sem bízta a véletlenre: tupírozott frizurája '80-as éveket kiáltott, s volt, aki megjegyezte: Kurt Russell vagy Dolly Parton adhatta neki az ihletett. Utóbbiban van is valami, hiszen a country királynőjének is becézett Parton Cyrus keresztanyja.

Az énekesnő a rangos zenei eseményen elmondott köszönőbeszédével is nagy port kavart, hiszen jóformán senkit nem felejtett el külön megemlíteni – még azt sem, hogy nem viselt fehérneműt –, csak az édesapja, Billy Ray Cyrus neve nem hangzott el, akivel a híresztelések szerint 2022 óta nem ápol jó viszonyt. Pontosabban azóta, hogy édesanyja, Tish Cyrus az év áprilisában 30 évnyi házasság után beadta a válókeresetet.