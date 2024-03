A rajongók imádják, amiért ennyire őszinte.

Mint ismert, magyar idő szerint március 11-én hajnalban lezajlott a 96. Oscar-gála Los Angelesben. A filmszakma legjelentősebb eseményének tekintett díjkiosztó gálán a legtöbb aranyszobrocskát az Oppenheimer című filmnek ítélték oda, de magyar siker is született, ugyanis Mihalek Zsuzsa, a Szegény párák díszletberendezője – Shona Heath és James Price brit látványtervezővel együtt – elnyerte az Oscar-díjat a legjobb produkciós tervezés kategóriában.

Egy elismerést a magyar felmenőkkel is rendelkező, származására rendkívül büszke Jamie Lee Curtis is átnyújthatott. A 65 éves Oscar-díjas színésznő a legjobb női mellékszereplő díját nyújtotta át Da'Vine Joy Randolphnak a Téli szünet című filmben nyújtott alakításáért, majd – sokak nagy megdöbbenésére – egyből el is tűnt az eseményről, de megvolt rá az oka.

Curtis a gálát követően a közösségi oldalán árulta el kíváncsi rajongóinak, miért sietett el a legnagyobb sztárok ünnepségéről. Mint mondja: megéhezett, és gyorskaját kívánt.

Los Angelesbe repülni, pipa. Kicicomázás, pipa. Díj átnyújtása az Oscaron, pipa. Beszaladni az In-N-Out hamburgerezőbe, pipa. Repülés haza, pipa

– tette közzé listáját a színésznő, utalva ezzel arra, hogy a gyorséttermi hamburgert szívesebben fogyasztotta, mint azokat az ételeket, amelyet a gálán kínáltak. Rendelését, amelyet az autós kiszolgálónál kért ki, meg is mutatta követőinek.

