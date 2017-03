Már hivatalosan is Mészáros Lőrincé az ország egyik legnagyobb médiavállalkozása, ami a tőzsdén is nagy bizakodásra adott okot: mindez érthető is, hiszen Mészáros még Mark Zuckerbergnél is okosabb lehet a saját bevallása alapján. Orbán Viktor etnikailag homogén Magyarországról beszélt a héten, Lázár János ezt utána letagadta, Varga Mihály pedig beszólt Matocsy Györgynek, akinek az összeesküvés-elméletéről még a titkosszolgálatok se tudnak semmit. Padlón a beruházások, de építünk űrközpontot, csúcson a közmunka, de átalakítjuk. Ez volt a héten a gazdaságban.

A múlt hét legfontosabb, rejtélyesebb, kiszámíthatatlanabb, kalandosabb, már-már paranormális értelemben véve is meglepő fordulata az volt, hogy péntek délután kiderült, hogy Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester, vállalkozó, Orbán Viktor barátja 16,9 százalékos részesedést szerzett az Opimus Group Nyrt.-ben. Az Opimus név október óta csenghet ismerősen, ekkor vásárolta ugyanis meg a cég tulajdonában lévő Opimus Press a botrányos körülmények között megszüntetett Népszabadság kiadóját, a Mediaworksöt.

A pénteki bejelentéssel hivatalossá vált, amit már eddig is lehetett sejteni, tehát hogy Mészáros Lőrinc tulajdonában van Magyarország egyik legnagyobb médiavállalata, amelyik a Nemzeti Sport, a Világgazdaság és egy rakás magazin mellett a legtöbb megyei napilapot is kiadja. És hogy miért akkora rejtély és kaland ez a történet?

Bármi megtörténhet

Mert Mészáros a nyilatkozatai alapján néhány hónappal ezelőtt még csak nem is sejtette, hogy hamarosan médiabirodalma lesz, bár nem is zárta ki a dolgot. Ahogy ő fogalmazott: "az ember életében nincs semmi kizárva. Nem tudjuk, mikor mi történik velünk. Mindig felmerülhet egy új dolog, ami üzletileg megfelelő, én csak azzal foglalkozom, amint mondtam, ami üzletileg megfelelő. Ami politikailag profitképes, az nem igazán érdekel. Üzletember vagyok, nem politikus".

Mészáros mellett egyébként a Fidesz-kommunikáció is tagadta, hogy a felcsúti gazdasági csodának bármi köze lenne a hatalomról akkoriban viszonylag kellemetlen dolgokat megíró Népszabadság kicsinálásával együtt járó üzlethez. Arról már korábban is pletykáltak egyébként, hogy a korábbi tulaj, Heinrik Pecina átadja a Mediaworkst valamelyik kormányközeli cégnek, és ehhez kapcsolódott a Népszabadság kiiktatása is.

Fotó: Kovács Tamás / MTI Mészáros Lőrinc

Az egyébként már a hét elején látszott, hogy a magyar tőzsde eléggé értékeli Mészáros Lőrinc üzleti érzékét, ugyanis miután pénteken 20 százalékos részesedést vett a Konzum Nyrt. nevű, főtevékenységként ingatlan bérbeadással foglalkozó cégben, a vállalat részvényei hétfő reggel egyből hirtelen 20 százalékot drágultak, és a drágulás 3 nap alatt meg sem állt 67 százaléknál.

De itt még nem ért véget a Mészáros Lőrinc-i értelemben vett bikapiac, hiszen pénteken az Opimus részvényeivel történt hasonló: azok ugyanis rövid idő alatt 30 százalékot drágultak Mészáros tulajdonszerzése után. A két történet ott függ össze, hogy a Konzum Management Kft. az Opimus-részvények 14 százalékát vásárolta meg nemrég.

Mészárosnak nem csak a médiapiacon volt szerencséje mostanában: előbukkant a 33 milliárdos esztergomi vasútfelújításnál is, és az is a héten derült ki, hogy tavaly is ő kapta a legtöbb agrártámogatás Felcsúton. Sikerei kapcsán Mészárost a héten ráadásul sikerült is szóra bírni. Mikor arról kérdezték, hogy sikerült ilyen mértékben megnövelni cégének árbevételét, miközben ezalatt a Facebook mindössze hatszázszoros növekedést produkált, Mészáros annyit mondott:

Hát lehet, hogy okosabb vagyok Zuckerbergnél, nem gondolja?

Etnikai homogenitás, bonyolult tudós elemzések

Orbán Viktor miniszterelnök, Mészáros Lőrinc barátja is fontos dolgokról beszélt a héten: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) évértékelőjén kiderült, hogy

bizonyos szinten fontos az ország etnikai homogenitása (a beszéd ezen részével külön cikkben is foglalkoztunk, Lázár János tagadta, hogy ilyesmi hangzott volna el, Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője szerint elírás történt

a tudósok elemzéseinél fontosabb a falusi egyszerűség,

az alapjövedelem hülyeség,

nagy kár, hogy visszaléptünk az olimpiarendezéstől,

Magyarország agrárország, és 5 százalékos gazdasági növekedésre van szükség,

és az is fontos lenne, hogy a magyar export harmada keletre menjen (ez elég nehéz ügy, itt írtunk róla részletesebben).

A konferencián Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is felszólalt, és oda is szúrt kicsit az előtte felszólaló Matolcsy Györgynek: arról beszélt, hogy voltak fontos fordulatok a magyar gazdaságpolitikában, főleg 2013-tól, amikor Matolcsy után ő lett a gazdasági miniszter. Külön odabökött egy quaestorosat, kiemelve, hogy 2013-ban épp a Győr (Tarsoly csapata) nyerte a futballbajnokságot, milyen érdekes, mennyit változik a világ.

Matolcsy elég súlyos dolgokat mondott nemrég valami olyasmiről, hogy egy nagy NATO-szövetséges ország budapesti nagykövetségéről kormánybuktató és jegybankbuktató tevékenységet folytattak 2014 őszétől kezdve, és az titkosszolgálati MNB-t titkosszolgálati eszközökkel akarták fölhasználni arra, hogy megbuktassák a kormányt egy bankpánik előidézésével. A parlament nemzetbiztonsági bizottságának szerdai ülésén az derült ki, hogy ilyesmiről egyik magyar titkosszolgálatnak sincs saját műveletből származó információja.

A jegybank a héten bejelentette, hogy több mint 54 milliárd forint volt 2016-ban a nyeresége, és a Pallas Athéné Alapítványok honlapjain újabb költések jelentek meg, például költöttek külföldi utakra, balatoni rajzfilmre és a Csiga-Biga Alapítvány egy kutatására is.

A konferencián Orbán és Parragh László is beszélt a közmunkáról, Parragh azt mondta, hogy bár sokan nem szeretik a programot, "mi szeretjük, mert munka”, illetve „minden jobb ha van, mint ha nincs". Az viszont már látszik, hogy a kormány is tudja, hogy át kell alakítani a programot, március elejétől ezért elindul a Közfoglalkoztatásból a versenyszférába program, aminek az a célja, hogy a közmunkások a versenyszférában helyezkedjenek el.

A közmunkáról a héten jelent meg egy friss jelentés, többek között kiderül belőle, hogy ha jó a munkavezető, akkor szép virágos lesz a település, de sok esetben a közmunkások magánvállalkozók földjein, konyhájában dolgoznak, vagy épp más jár be a közmunkás helyett dolgozni. Itt írtunk róla részletesebben.

Padlón a beruházások, de lesz űrközpontunk

Kedden jöttek ki a KSH friss adatai a beruházásokról, a számok alapján az látszik, hogy tavaly az év utolsó negyedévében 24 százalékkal estek vissza a beruházások, és éves szinten is 20 százalékos volt a csökkenést, amire a rendszerváltás óta nem volt példa. A gyenge beruházási rátán az ország eladósítása árán tuti segített volna az olimpia, de a pályázást már lefújta a kormány, a héten viszont kihirdettek két érdekes beruházást is: a kevesebb mint 2000 fős Gyulaházára 3 milliárd forintból építenek „space-központot”, Sátoraljaújhelyen pedig 2,5 milliárd forintos üveghíd épül a tervek szerint. A budapesti állatkert bővítése viszont csúszik, ugyanis nem sikerült egyelőre kivitelezőt találni.

Fotó: Magyar Kétfarkú Kutya Párt / atlatszo.hu

A pécsi Misina-tetőn található tévétorony és környékének fejlesztésére hamarosan lehet már pályázni összesen félmilliárd forint értékben, de olyan trükkösen írták ki a közbeszerzést, hogy az önkormányzat kérhet fel öt céget ajánlattételre. A Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. szintén kiírt egy fura közbeszerzést 500 millió forint értékben.

A KSH a munkaerő-piaci adatokat is közölte a héten: ezek alapján hivatalosan 4,4 millióan dolgoznak az országban, de ha a közmunkát és a külföldön dolgozókat nem nézzük, akkor csak 4 millió 76 ezer a foglalkoztatottak száma. Viszont még mindig nagyon komoly munkaerőhiány van az országban, leginkább az iparból hiányzik a munkaerő, erről itt írtunk részletesebben. Szintén a héten derült ki, hogy rekordprofitot hoztak össze a bankok tavaly, szóval most már tényleg nincs elvileg semmi akadálya annak, hogy beinduljon a hitelezés az országban.

Szintén héten publikálta az EU az uniós fejlesztési régiók versenyképességi statisztikáit: ezekből az derül ki, hogy Magyarország mind a hét régiója elég gyatrán áll az uniós rangsorban, és ami ennél is rosszabb: ez az állapot lényegében nem változott, maximum egy kicsit romlott az elmúlt három évben.