A New Hampshire-i előválasztás előtti vita segített Amy Klobuchar minnesotai szenátornak, hogy a harmadik helyen végezzen az előző államban, most sokan találgatják, hogy a héten tartott Las Vegas-i tévévita kinek kedvezhet. Az eddigi Bidenhez hasonlóan alul teljesítő Warren például eléggé támadta Michael Bloomberg milliárdost, kiderül, ez mennyire jött be a szavazóknak. Warren egyébként szombaton reggel még Las Vegasban kampányolt, de este már Seattle-ben lesz.