Egész szépen áll már támogatókkal a LEGO Ideas oldalán az Airstream NASA Astrovan modell, amit egy magyar felhasználó tervezett és épített. A LEGO Ideasról annyit mindenképp érdemes tudni, hogy a dán kockagyár hivatalos platformja a kívülről érkező ötletek becsatornázására. Ha valaki olyan készletet szeretne látni a LEGO-tól, amilyet korábban még nem gyártott a cég, megtervezheti, megépítheti, szavazatokat gyűjthet rá, és ha elnyeri a közösség támogatását – ami legalább tízezer szavazatot jelent –, a LEGO felülvizsgálja a projektet, és hivatalosan is döntenek a megvalósíthatóságról.

Az utóbbi években elég nagyot mennek a LEGO Ideas oldalon a különféle űrkutatással kapcsolatos szettek, megvalósult többek között a NASA Saturn V-ös holdrakétája, a NASA kutatónői és a Nemzetközi Űrállomás (ISS) készlet is. Most pedig itt a történelmi lehetőség, hogy egy magyar tervezésű készlet is megvalósuljon. A Harnos Jenő tervezte NASA-busz jelenleg 2768 szavazattal rendelkezik és még van 148 napja, hogy elérje az 5000 szavazatot, ami újabb mérföldkövet, további esélyt jelent arra, hogy az elképzelésből hivatalos LEGO készlet legyen.

Az 1983-as Airstream Excella lakóautóból kialakított buszt 1983 novembere, az STS-9-es űrsiklóküldetés óta használja a NASA arra, hogy az űrbe induló asztronautákat a startálláshoz szállítsa. Harnos Jenő szettje kifejezetten jól néz ki, kellően élethűre sikerült, egyszóval megérdemli, hogy eljusson a LEGO döntőbírái elé. Itt lehet rá szavazni.