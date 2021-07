De legalább nem azért, mert fekete.

Újabb szintre lépett a cancel culture, szép magyar nevén az eltörlés kultúra, miután bejelentés érkezett az angliai Leeds városi tanácsához, hogy tiltassák be a Yorkshire Parkin névre keresztelt nemzeti süteményt, miután annak köze lehet a gyarmatosításhoz és a rabszolga kereskedelemhez.

A süteményt az angol ipari forradalom óta készítik Yorkshire-ban, az akkori munkásosztály étkezésében ugyanis viszonylag fontos szerepet töltött be a melasz és a zabpehely, melyek a sütemény fő összetevői.

A névtelen panasztevő arra hivatkozva nyújtotta be a kérvényt a tanácshoz, hogy a Parkinhoz használt egyes összetevőket,

mint például a cukrot,

a rabszolgakereskedelem révén szerezte be az ország, ez pedig rossz fényt vet a fekete társadalomra, legalábbis szerinte.

A kiszivárgott dokumentumban egyébként arról is szó esik, hogy ezen az alapon a világhírű Yorkshire-i tea eredetét is megvizsgálja majd, mennyire is függtek ezek akkoriban a világkereskedelemtől. James Carver, korábbi Európai Parlamenti képviselő a következőképp nyilatkozott az ügyről:

Ha ez megtörténik Yorkshire városában, tényleg azt kell feltételeznünk, hogy megőrült az egész világ.

(Forrás: express.co.uk)