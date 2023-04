Schobert Norbert a hétvégén töltötte be az 52. életévét, amely jeles napot szűk családi körben ünnepelt meg. Mint mondta, szombaton feleségével és három gyerekével tökéletesre sikerült a család meglepetése, nagy felhajtásra idén egyáltalán nem is vágyott.

Nagyon meghatódtam, az én családom mindig képes valamivel meglepni. Idén nem vágytam nagy felhajtásra, ez így pont tökéletes volt. Szeretem a születésnapjaimat, de azért bevallom, egyre nehezebb megbékélnem a korommal. Az 52 azért már eléggé a B oldal közepe, ebbe azért nem jó belegondolni. Ugyanakkor hálával is tartozom, hogy bár többször szembe kellett néznem a halállal, mindig győztesként kerültem ki, és most is itt lehetek a családommal. Egészségileg pedig minden korábbi problémám ellenére jól vagyok, ez a legfontosabb