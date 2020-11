Őrületbe kergette Alonsót, Schumacher utódja lett – Hamilton útja a csúcsra

Hamilton egy emlékezetes, kaotikus Török Nagydíjon aratott győzelmével szerezte meg pályafutása hetedik világbajnoki címét.

Érzelmes pillanat volt ez a brit pilótának, elsírta magát az autóban, miután őt intette le elsőként a kockás zászló.

Lewis Hamilton élettörténete színesebb, mint a legvakmerőbb hollywoodi sikertörténet. Apja egy hétköznapi mozdonyvezető volt az Egyesült Királyságban, aki a Hamilton család összes megtakarítását a kis Lewis gokartozására költötte. Hamilton már 8 évesen megvillantotta tehetségét, akkor versenyzett először Nico Rosberggel. Lewist gyerekként sem kellett félteni, egyik futamgyőzelme után, 10 évesen lépett oda a nála három fejjel magasabb McLaren-csapatfőnökhöz, Ron Dennishez azzal a szöveggel, hogy

Ron, egyszer még a te csapatodban fogok versenyezni!

Dennist, aki Lauda, Prost és Senna csapatfőnöke is volt, meglepte 10 éves kissrác bátorsága, de felismerte benne a tehetséget, és nem sokkal később Hamilton már a McLaren versenyzőakadémiáján érlelődött. Majd jó pár évvel később, 2006-ban megnyerte az F1 előszobájának számító GP2-t. Pont ekkor jelentette be Kimi Räikkönen, hogy a visszavonuló Michael Schumacher helyére igazol a Ferrariba, és Juan Pablo Montoya is távozott a McLaren Mercedestől, így 2006 végén csak annyit lehetett tudni a következő évi felállásról, hogy a címvédő, kétszeres világbajnok Fernando Alonso lesz az ezüst nyilak első számú versenyzője. És ekkor Ron Dennis hozott egy vakmerő döntést.

Hamilton, a zöldfülű

A szerencsefaktor legalább annyira fontos a sportban, mint a tehetség, persze élni is kell vele. Lewis Hamilton úgy lett 2007-ben a McLaren pilótája, hogy abban az évben ült először F1-es autóban. Mindenki kettes számú versenyzőként tekintett rá. „Csak” az F1 történetének első színes bőrű pilótájaként figyelt rá a sajtó. Ekkor a „Maestro” volt reflektorfényben, hiszen Alonsónak sikerült Michael Schumachert nehéz csatában legyőznie, címvédő kétszeres világbajnok volt rekordfizetéssel, és a német legenda vb-rekordját megdönteni ment a McLarenhez.

Hamilton leszegett fejjel támogatta csapattársát, az első futamon harmadik, majd a másodikon, Malajziában úgy lett második, hogy végig maga mögött tartotta a két Ferrarit, Räikkönent és Massát, így a futamgyőztes Alonso vette át a vezetést a tabellán. Alonso és Räikkönen harcolt a vb-címért. Legalábbis mindenki ezt gondolta egészen Monacóig, ahol Hamilton elkezdte kóstolgatni a futamot vezető spanyolt, aki nyomta is a rádiót rendesen, de a Ferrarival ellentétben Dennisék engedték csatázni a két McLarent. Ami ezután következett, az a modern kori Formula–1 legemlékezetesebb történetei közé tartozik.

Hamilton Montrealban szerezte meg első futamgyőzelmét, a 2007-es szezon hetedik futamán. Alonso már egyre nehezebben bírta a kölyökképű srác nyomását. El is szúrta a rajtot a második helyről, így Hamilton könnyedén nyert a pole-ból. Ez volt az a viadal, ahol Robert Kubica a falhoz csapta a Saubert.

Ahogy az lenni szokott, a sikert siker követte, és egyre szorosabbá vált a küzdelem a két csapattárs között. Alonso minden fortélyát bevetve a Hungaroringen mutatta meg a 22 éves „kissrácnak”, ki az úr a háznál. Az időmérő hajrájában, a Q3-ban tartotta fel a bokszban a kerékcserére váró Hamiltont, aki így nem ért ki az utolsó gyors körére.

Alonso nyert az időmérőn, de az FIA szabálytalannak ítélte csapattársa feltartását, így elvették Alonso idejét. Pechjére Hamilton rajtolt az élről, és meg is nyerte élete első Magyar Nagydíját.

Zseniálisan aljas húzás volt Alonsótól a bokszutcás feltartás, de nagyon meg is bosszulta magát. Ekkor kezdte elveszíteni a csapat támogatását, és a brit szerelők és a McLaren vezetői ezután inkább Hamiltont támogatták jobban, aki jól is vezetett, halmozta a győzelmeket, de Sanghajban, az utolsó előtti futamon megremegett a keze, amikor betette a lábát a vb-cím kapuján, és a vezető helyről csúszott a kavicságyba.

Räikkönen pedig köszönte szépen Hamilton és Alonso civakodását, nevető harmadikként megnyerte a Ferrarival a világbajnokságot, ami azóta is az utolsó egyéni sikere volt az olasz istállónak. Räikkönen 110 ponttal lett első, Hamilton és Alonso 109-109 pontot gyűjtött.

Egy pont oda

A McLaren bukta az egyéni címet, majd a csapatbajnokit is, mert később kiderült, hogy a britek a Ferrari tervei alapján építették a 2007-es autót. Így kizárták őket a konstruktőri bajnokságból. Ráadásul Alonso is felkapta a vizet, mert semmilyen előnyt nem élvezhetett Hamiltonnal szemben, így a spanyol dühében a Renault-hoz igazolt vissza. Viszont a franciák már messze nem voltak annyira ütőképesek, mint 2005-ben és 2006-ban.

Egy pont ide

2008-ban Hamilton jóval szerényebb kvalitású csapattársat kapott Heikki Kovalainen személyében, és Räikkönen is úgy leeresztett, mint James Hunt az 1976-os sikere után. A Ferrari második számú versenyzője, Felipe Massa lépett elő vetélytárssá, aki felnőtt a feladathoz, és négy futamgyőzelemmel, Räikkönennel a háta mögött az élen hajtott hazai pályáján a vb-cím felé. Hamiltonnak szintén négy futamgyőzelemmel az ötödik helyen kellett volna célba érnie a Brazil Nagydíjon, hogy ő legyen a világbajnok, de egy újonc tehetség, a Torro Rosso német pilótája, Sebastian Vettel megelőzte. Így az utolsó pillanatokban úgy tűnt, Felipe Massáé lesz a 2008-as szezon, őt intette le elsőként a kockás zászló. A Massa család már önfeledve ünnepelt a bokszban, amikor Timo Glock Toyotája hirtelen „lelassult” a negyedik helyen, és drámai finisben végül Hamilton futott be ötödikként, ezzel pontszámok tekintetében 98–97-re verte Massát, és Lewis megszerezte élete első F1-es vb-címét.

Czollner Gyula és Wéber Gábor kommentárja teszi emlékezetessé azt a 39 másodpercet, amikor Massa majdnem világbajnokká vált.

Hamilton akkori barátnője, Nicole Scherzinger sikított az örömtől, amikor párja lett a világbajnok. A popdíva Hamilton második vb-címénél is a helyszínen szurkolt.

Hullámvölgy

A McLaren nagyon mellényúlt a 2009-es autófejlesztésével, mert túl sok energiát ölt a 2008-as gép kimaxolásába. Így hatalmas hátrányból vágtak neki a címvédésnek. Ekkor támadt fel a Red Bull és a Mercedes elődje, a Brawn GP, amit a Schumacher-korszak legendás mérnöke, Ross Brawn irányított. Brawn mindössze egy fontért vásárolta meg a csapatot a 2008-ban távozó Hondától, és 2009-ben a Mercedes-erőforrással a vb-címig röpítette Jenson Buttont, aki egy évvel később Hamilton mellé igazolt a McLarenhez. Hamilton mindössze egy futamgyőzelmet szerzett a 2009-es évadban, a Magyar Nagydíjon nyert.

2010-ben már egy jóval ígéretesebb McLaren harcolt a világbajnokságért. Ez egy rendkívül emlékezetes év maradt a szurkolók számára, hiszen ekkor ment Alonso a Ferrarihoz, és vált az olasz istálló újra naggyá – ekkor láttuk igazán, ki is az a Sebastian Vettel. Három csapat öt pilótája harcolhatott a vb-címért, amit végül Vettel nyert meg az utolsó viadalon, Abu-Dzabiban, de egy rendkívül kiélezett szezonban lett első.

A Hamilton–Button közti, csapaton belüli párharcot talán a 2010-es Török Nagydíj örökítette meg a legjobban, amikor az első helyért csatáztak:

2011-ben távolabb, 2012-ben közelebb voltak Vettel Red Bulljához, de ’12-ben Hamiltont főleg műszaki gondok hátráltatták. Negyedik lett a pontversenyben, pedig négyszer győzött. Persze a 2012-es évad azért volt emlékezetes, mert az első 7 futamon 7 különböző versenyző győzött (összesen 8), és 6 világbajnok és 14 bajnoki cím csatázott a mezőnyben. Schumacher, Hamilton, Alonso, Vettel, Button és a visszatérő Kimi Räikkönen. (Ha a 2016-os győztest, Rosberget is beleszámoljuk, akkor 7 világbajnok harcolt.)

Ebben az időszakban Hamilton barátnője, Nicole Scherzinger nehezítette a brit sportoló életét, akivel a klasszikus se veled, se nélküled életstílust játszották, és többek között emiatt sem igazán volt világbajnoki formában Lewis.

Jókor jó helyen

A McLaren 2012-ben még ütőképes csapat volt, amit jól mutat, hogy a Hamilton–Button páros összesen 7 futamgyőzelmet (4–3) szerzett a szezonban. Sokan kárhoztatták Hamiltont, amiért úgy döntött, otthagyja az istállót, és a Mercedeshez, Schumacher helyére igazol.

A teljes száguldó cirkusz azon a véleményen volt, hogy Hamilton feladta világbajnoki álmait, és csak pénzért megy a németekhez.

A háromszoros győztes, Niki Lauda Hamiltonék konyhájában győzködte Lewist, hogy ha újra vb-címet akar nyerni, akkor a bajor gárdában a helye.

Hibrid korszak

Az új éra első versenyén, Ausztráliában Hamilton motorja megadta magát, így csapattársa győzött. Csak a harmadik futamon derült ki, hogy Rosberggel komolyan kell számolni, és a Hamilton–Rosberg-páros okozhat olyan komoly fejfájást Toto Wolffnak, mint Ron Dennisnek a Senna–Prost, majd a Hamilton–Alonso páros:

Hamilton–Rosberg, mint Senna és Prost!

Szerencsére a németek is engedték versenyzőiket küzdeni egymással: a 2014-es, 2015-ös és 2016-os szezon kettejük viadala miatt marad emlékezetes. Hamilton 2014-ben 10–5-re verte Rosberget a győzelmek tekintetében, és a brit lett világbajnok. Majd 2015-ben szintén rendkívül kiélezett háborúban Hamilton megszerezte a harmadik vb-címét is, akkor 10–6-ra verte Nico Rosberget, akit mindenki kiröhögött Hamilton texasi megkoronázása után, hogy mini-világbajnokságot ír ki magának, és amikor már nem volt tétje, zsinórban háromszor nyert a német, de 2016-ra nagyon felszívta magát, és újrakötötte góllövő cipőjét.

Kapcsolódó Rosberg kifújt, Hamilton csúcson, de miért? Rosberg még a légzésén is dolgozott a télen, annyira készült a visszavágásra. Erre 4-0 időmérőn, 3-0 győzelmekben a Merci-párbaj. Az angol kirúgott mindenkit, mégis jobb, mint valaha.

Hamiltont sokszor segítette a szerencse, de 2016-ban nagyon nem neki állt a zászló. Pocsékul kezdte a szezont, folyamatosan gond volt a Mercedesével, miközben Rosberg sorra aratta a harc nélküli győzelmeket. Négyet nyert a szezon elején, majd Barcelonában ütköztek, és Rosberg 7 futamos győzelmi szériája megszakadt. A német túl agresszívan, a fűre szorítva védekezett Hamiltonnal szemben.

A Spanyol Nagydíjat a 19 éves Max Verstappen húzta be. Hamilton első győzelmére Monacóig kellett várni, és akkor is csak azért nyert, mert a Red Bull elbénázta Ricciardo kerékcseréjét.

Túl minden határon

Hogy mennyire az idegek harca volt a Hamilton–Rosberg párharc, azt az Osztrák GP mutatta meg igazán. Hamilton egy félig elvesztett szezonban folyamatosan nyomás alatt tartotta csapattárását, aki egyszer s mindenkorra le akarta tudni a 2016-os évet. Rendkívül sportszerűtlen manőverrel akarta kiütni Hamiltont, de Rosberg húzta a rövidebbet, aki ahelyett, hogy megelégedett volna a második hellyel és egy biztos vb-címmel, helyzetbe hozta a britet, és a negyedik helyre esett vissza.

Rosberg a szezon után, amikor a visszavonulásáról faggatták, azt mondta, hogy ez volt az egyik kulcsmomentum, amikor úgy érezte, túl ment minden határon, és még egyszer már nem lenne képes mindent megtenni a győzelemért.

Mint Senna és Prost:

Hamilton 2016-ban a világbajnokság második helyén mutatta meg, hogy milyen fából faragták, senki egy fabatkát sem adott volna azért, hogy lesz esélye megszorongatni Rosberget, de rendkívül szorossá tette a vb-t. Az utolsó futamon csak úgy tudott volna újrázni, ha Rosberg legalább a harmadik helyre esik vissza. Hamilton mindent megtett ezért. Úgy nyerte meg a szezonzáró versenyt, hogy végig feltartotta csapattársát, de Vettel nem tudta vagy nem akarta kihasználni a kínálkozó lehetőséget. És Rosberg is képtelen volt az előzésre.

Hamilton úgy lett vb-második, hogy 10–9-re verte a németet futamgyőzelmek tekintetében.

Ezzel a minden idők legtöbb győzelmével világbajnokságot bukó rekord is az övé.

Nico Rosbergben többévnyi frusztráció szabadult fel, amikor megnyerte a vb-t, de pont ezen a futamon, Hamilton szorításában döntötte el, hogy ezt a feszültséget nem akarja újra átélni, és inkább apaként szeretne helytállni. A két gyerekkori jóbarát elismeri egymás tehetségét, de azóta sem beszélnek egymással.

Ellenség nélkül nincs háború: Vettel visszavág

Hamilton 2017-re már három világbajnok csapattársat fogyasztott el, mindenki azt gondolta, hogy Bottas mellett könnyű dolga lesz a britnek, de a sportág nagy szerencséjére ekkor támadt fel Vettel és a Ferrari, ami alaposan megnehezítette az akkor még csak háromszoros világbajnok dolgát. A Ferrari német pilótája kezdte jobban a szezont, az olaszok nagyon betaláltak a 2017-es autó fejlesztésébe. Végre Mercedes–Ferrari csatát láttunk a pályán, sokáig az volt a kérdés, hogy Vettel nyeri az ötödik vb-címét, vagy Hamilton a negyediket. Eddig a két tehetség mindig elkerülte egymást a trónért folytatott harcban, de eljött az a pillanat, amire minden szurkoló várt:

a Hamilton–Vettel-csata

A 2017-es szezon hajrájában Sebastian Vettel vezette a pontversenyt. A német győzött Hamilton kedvenc pályáján, a Hungaroringen, és 4–4 volt az állás a futamgyőzelmek tekintetében. Toto Wolff Magyarországon még nem értette, hogy a Ferrari miért lett hirtelen jobb a csapatánál. A Belga Nagydíj hozta el azt az ádáz küzdelmet, ahol az volt a tét, kié lesz a lélektani előny a fináléra:

Vettel nagyon megszorongatta Hamiltont, de nem lehetett kiénekelni a sajtot a brit szájából, aki az egész futamon keresztül nagyon jól védte a németet. Két klasszis csapott össze egymással, ez már az a korszak volt, amikor nem kellett spórolni a gumikkal, tövig lehetett nyomni a gázt, és sorra döntögették a körrekordokat.

Jó kérdés, hogy Hamilton nyerte meg, vagy Vettel bukta el a 2017-es vb-t, valójában mindkettő igaz.

Hamilton magabiztosan nyert Monzában, de a Ferrarinak volt gyorsabb a kanyartempója. Vettel 2012-ben tulajdonképpen Szingapúrban nyerte meg negyedik világbajnoki címét. Így Ázsia Monacójában minden esélye megvolt, hogy előnybe kerüljön Hamiltonnal szemben, de amikor hozni kellett volna a kötelezőt a pole-ból az ötödik helyről induló riválisával szemben, a német karrierje legnagyobb baklövését követte el azzal, hogy túl agresszíven védekezett Verstappen ellen, és a hollanddal együtt finn csapattársát is kiütötte a versenyből, így mindhárman búcsúztak:

Hamilton esélytelen lett volna akkor Szingapúrban, a második kanyarban átvette a vezetést, és küzdelem nélkül húzta be a futamot. Olyan lélektani előnyre tett szert, ami már ledolgozhatatlan volt. Majd megnyerte negyedik világbajnokságát is, amit Mexikóban egy kilencedik hellyel biztosított be. Vettel később a Brazil Nagydíjon aratott győzelmével intett mindenkit nyugalomra, hogy vele a későbbiekben is számolni kell. Hamilton 9–5 nyerte a 2017-es évadot a futamgyőzelmek tekintetében, de Vettelnek volt több dobogója.

Hamilton–Vettel: 4–4

A 2018-as szezont is Vettel indította jobban: rögtön két futamgyőzelemmel. Ricciardo nyert Sanghajban. Majd Hamilton jött kettővel. A két világbajnoki élmenő testvériesen osztozott az elsőségekben, de úgy tűnt, hogy a britnek van gyengébb autója, amit Vettel ki is használt, és növelte előnyét riválisával szemben. A Formula–1-es szaksajtó arról írt, hogy az olaszoknak ledolgozhatatlan előnye van az ezüst nyilakkal szemben. Akkor, amikor mindenki elkönyvelte, hogy Vettel a Ferrarival megyeri ötödik vb-címét, a német hazai pályáján az első helyről aludt be, és csúszott ki a kavicságyba:

Hamilton a mezőny végéről rajtolt Hockenheimben. Vettel kiesését viszont nagyon jól ki tudta használni, az eleredő eső okozott némi zavart a Ferrarinál és a Mercedesnél. Egyik csapat sem tudta eldönteni, hogy kereket cseréljenek, vagy kopott gumikon várják a Safety Car utáni rajtot. Végül Räikkönen vadonatúj lágy papucsokat és azt a feladatot kapta a Ferraritól, hogy előzze meg Hamiltont, hogy ezzel minimalizálja Vettel veszteségét a pontversenyben. Hamilton kopott, közepes keverékű gumikon vezette a versenyt, majd az őt támadó Bottasra rászóltak, hogy tartsa a második pozíciót, és védje le Räikkönent. Így végül Hamilton egy olyan futamot nyert meg a 14. helyről, amelyen teljesen esélytelen volt.

Vettel Belgiumban a versenyen előzte Hamiltont. A német ereje teljében volt, és magabiztosan húzta be futamot. Ekkor csak pár pont választotta el a két riválist.

Majd Monzában, a sebesség szentélyében a Ferrari hazai pályáján Vettel csapattársa, Räikkönen pörkölt oda, és vitte a pole-t. Vettel a másodikról, Hamilton a harmadik helyről rajtolt, és a brit rögtön támadta Vettelt, aki ismét a legfeszültebb pillanatban hibázott:

Hamilton-Vettel csata Monzában

Majd Hamilton Räikkönenre ment, akit a verseny későbbi szakaszában Bottas lassított kopott gumikon, így a britnek jó esélye kínálkozott az előzésre.

Hamilton a harmadik helyről a két Ferrarit előzve győzött Olaszországban. Ezután magabiztosan menetelte végig a 2018-as szezont, és 11 sikerrel megszerezte ötödik vb-címét is.

A Ferrari ezután lőtte lábon magát, mikor kirúgták Maurizio Arrivabenét, akivel 2017-ben és 2018-ban a vb-címre is valós esélyük volt a szezon nagy részében. Aztán 2019-re fordulva Matia Binotto érkezett a csapatfőnöki székbe, akivel 2020-ra középcsapattá vált az olasz istálló.

Arrivabene harcossága kitartott a 2019-es szezonra is, és Charles Leclerc Ferrariba igazolásával az olaszok még tudtak feszült pillanatokat okozni a Mercedesnek. Persze az autó erejét mindössze három futamgyőzelemre tudták váltani. Miközben Hamilton sorra nyerte a versenyeket, a Ferrari-pilóták csak a nap versenyzője közönségszavazás elismeréseit tudták begyűjteni. Ebben a kategóriában a ferrarisok lettek bajnokok 2019-ben.

Jutalomjáték

Persze azért Hamiltonnak be kellett mutatnia pár látványos előzést, hogy megőrizze királyi trónját. A két fiatal tehetség, Max Verstappen és Charles Leclerc nem adta könnyen a győzelmet a britnek:

A Hungaroringen volt Hamilton legfeszültebb csatája a győzelemért, akkor jobb gumitaktikával, majd egy szép előzéssel nyerte meg a futamot Verstappennel szemben. Hamilton ezután Belgiumban nézte végig a második helyről, ahogy Charles Leclerc megszerzi élete első futamgyőzelmét, majd Monzában a másodikat. Ekkor már második/harmadik helyekkel is meglett volna a vb-cím, de Hamilton odatette magát, és végül 10 győzelemmel söpörte be hatodik címét.

Mágikus 7

2020-ra sajnos újra kihívó nélkül maradt a Mercedes. A befeketedett ezüst nyilak csak egymással csatázhattak. Valtteri Bottas, aki kiváló bajtársként aktív segítséget nyújtott Hamilton ötödik és hatodik vb-címének megszerzésében, megmutathatta, hogy nem érdemtelenül került a Mercedeshez. Meg is nyerte rögtön az első futamot, ezzel is jelezve Hamiltonnak, hogy nem lesz annyira könnyű Schumacher rekordját beállítania.

Kettejük párharcának kulcspillanata Potimaóban volt, ahol a brit rajtolt az első helyről. A startnál eleredt az eső, Hamilton látszólag visszalassult, Bottas került az élre, majd a hatszoros világbajnok felébredt, elkezdett tempót menni, és könnyedén előzte vissza Bottast:

Hamilton titka

A 2020-as Portugál Nagydíj mutatja meg leginkább Hamilton erejét. 13 évnyi tapasztalattal megtanult türelmesnek lenni. Azért hagyta elmenni Bottast, hogy spóroljon a gumikkal, majd mikor a finn tempója elkezdett visszalassulni, mindent kifacsart a papucsokból, és videojátékszerű könnyedséggel előzte csapattársát.

Honnan jön az az egy-két ezred másodpercnyi előny, amivel Hamilton mindig veri csapattársát az időmérőkön? Nem azért, mert többet fekvőtámaszozik, vagy annyival gyorsabb, hanem mert Hamilton jobban akarja, és erősebben hisz a győzelemben, mint Bottas. Hamiltont tehetsége és önbizalma repítette a csúcsra. Ő volt az a kisgyerek, aki odament Ron Dennishez, és közölte, hogy ha nagy lesz, akkor az ő csapatában lesz világbajnok. Így is lett.

Bár 2007 óta versenyeinek egyharmadát Hamilton nyerte, és közel felében dobogós volt, még ne adjuk neki úgy oda a nyolcadik vb-címét, hogy messze nem futott le a 2021-es szezon, ami várhatóan szintén kimagasló Mercedes-fölényt hoz.

S7ILL RISING



Hamilton a 2022-es szabályváltozások után is szeretne a Formula–1-ben versenyezni, amikortól költségvetési plafont vezetnek be a száguldó cirkuszban, és még nem tudjuk, hova igazol Verstappen, aki akár a brit világbajnok csapattársa is lehet. És a Ferrari helyében inkább már a 2022-es autót lenne érdemes fejleszteni. Charles Leclercben és főleg Max Verstappenben van meg az a potenciál, amivel letaszíthatják a trónról a brit legendát, és ők ketten fognak harcolni Hamilton rekordjainak megdöntéséért. Persze a Ferrari-akadémista Mick Schumacher is beleszólhat a meccsbe.

