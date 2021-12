Néhány héten belül megkezdődhet a Moderna omikron-variáns elleni vakcinájának a kifejlesztése – közölte Stephane Bancel, a cég ügyvezető igazgatója.

Elmondta, hogy a cég egyelőre még újabb vizsgálati adatokra várt, mielőtt megkezdenék a fejlesztést. Néhány hónapba beletelhet, mire a vakcinából nagy mennyiséget, százmilliókat tudnak legyártani, de ez most már sokkal gyorsabban fog menni, mint egy évvel ezelőtt – mondta.

Bancel kifejtette azt is, hogy első körben egy módosított emlékeztető oltást hoznának létre, amelyhez csak kisebb változtatásokra lenne szükség. Ezt követően a következő év elején már meg is kezdenék a klinikai vizsgálatát egy teljesen újonnan fejlesztett vakcinának is, amely még hatékonyabb lehetne az omikron ellen.

