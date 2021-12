Az amerikai elnök azt követően vált kontaktszeméllyé, hogy a stábjának az egyik tagját pozitívra tesztelték hétfőn.

Úgy tudni, hogy az elnök körülbelül 30 percig ült az Air Force One helikopteren a fertőzött társaságában. Az illető a repülés előtt negatív tesztet produkált. Vasárnap azonban jelentkeztek nála a tünetek, annak ellenére is, hogy már a harmadik oltást is megkapta.

Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője szerint Bident két alkalommal is tesztelték azóta, hogy kontaktba került a fertőzöttel, és mindkét teszt negatív lett. Szerdán ismét tesztelik majd, karanténba viszont egyelőre nem kell vonulnia, mivel be van oltva.

Psaki azt is hozzátette: számítanak arra, hogy – az omikron-variáns megjelenése miatt – azok is gyakran elkaphatják a fertőzést, akik már be vannak oltva. Azt viszont kérdésre sem árulta el, hogy a Fehér Házon és más, azzal szorosan együttműködő kormányszervekben valóban többen is elkapták-e fertőzést, ahogy arról a pletykák szólnak.

