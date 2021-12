A koronavírus negyedik hullámában nemcsak az omikron variánssal kell megbirkóznia Európának, hanem az egyre több hamis koronavírus igazolással is. A New York Times arról írt, hogy Franciaországban a minap 180 ezer hamis dokumentumot foglaltak le. Olaszországban, egészen pontosan Palermóban letartóztatták annak az oltásellenes mozgalomnak a vezetőjét, aki ugyancsak hamis dokumentumokkal üzletelt.

Egyes források szerint 100-400 euróért kínáltak több kórházban hamis igazolásokat. Óriási közfelháborodást okozott az a videó is, amiben az egyik nővér úgy tesz, mintha beadná az oltóanyagot a páciensnek. Az esetről videó is készült.

Az illegális útlevél kereskedelem felfutása annak fényében nem meglepő, hogy a párizsi kormány nemrég ismét kilátásba helyezte, hogy az éttermek, és a bárok látogatását hamarosan ismét oltási igazolásokhoz fogják kötni. A francia belügyminiszter Gérald Darmanin nemrég arról számolt be, hogy már 400 büntetőügyben kezdeményeztek vizsgálatot hamis dokumentumok terjesztői ellen, köztük sok egészségügyi dolgozóval szemben is.

Franciaországban nemrég óriási felháborodást váltott ki annak a nőnek az esete, aki hamis oltási igazolása miatt halt meg a fertőzésben.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, több balkáni országban kriptovalutáért kínálták a hamis oltási igazolásokat. Romániában pedig egy olyan egészségügyi dolgozó hunyt el novemberben, aki nem is oltatta be magát korábban, bár volt oltási igazolása.

Az Euractiv nemrég arról írt, hogy Bulgáriában 100-300 euró között mozog a hamis igazolások ára. Érdekesség, hogy a külföldiek általában drágábban tudnak csak hozzájutni a dokumentumokhoz. A bolgár rendőrök ugyanakkor az utóbbi időben már több olyan csoportot is lekapcsoltak, amelyek hamis igazolásokat kínáltak. Szlovéniában is voltak hasonló rajtaütések, ott két orvost tartóztattak le.