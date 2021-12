Az omikron-variáns terjedésével új járványhullámra figyelmeztetett, egyben mindenkit a megerősítő oltások felvételére buzdított Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója – írja a BBC.

Hans Kluge egy bécsi sajtókonferencián arról beszélt, hogy az omikron-variáns már több európai országban is domináns, köztük az Egyesült Királyságban, Dániában és Portugáliában. A szakember arra figyelmeztetett, hogy az omikron terjedése hamarosan az amúgy is feszített egészségügyi rendszereket egyre nehezebb helyzetbe hozhatja.

A WHO európai regionális igazgatója a kormányok és a hatóságok felkészültségének szükségességére is felhívta a figyelmet, s kiemelte, hogy Európában az eddigi omikronos esetek túlnyomórészt a 20-as, 30-as éveikben járók körében, valamint a nagyvárosokban fordulnak elő. Állítása szerint a megbetegedések mintegy 89 százalékában eddig megszokott tünetek – köhögés, torokfájás, láz – is jelentkeznek.

(via BBC)