A görög kormány – egy átfogó járványügyi intézkedéssorozat részeként – várhatóan kiterjedt tesztakcióba kezd majd a karácsonyi ünnepek és újév alkalmából.

Sajtóértesülések szerint az új lépéseket kedden jelenthetik be. A rendelkezéseknek az is része lehet, hogy a beltéri helyekre való belépéshez kötelezővé teszik a gyorstesztelést, még azoknak is, akik be vannak oltva. Mindezt életbe léptetnék az összes, újévhez kapcsolódó rendezvénynél is.

Thanosz Plevrisz egészségügyi miniszter hétfőn egy televíziós csatornának nyilatkozva leszögezte: a karácsonyt és az újévet is korlátozások nélkül szeretnék megünnepelni, komolyabb lezárásokat egyelőre nem terveznek.

Hozzátette: az intézkedések közt az is felmerült, hogy valamikor akár a teljes lakosságot is letesztelhetnék azért, hogy átfogó képet kapjanak járványügyi szempontból az egész országról, az oltottakról és az oltatlanokról egyaránt.

(via Ekathimerini)