Mother, should I trust the government?

vagyis "Anya, megbízzak a kormányban?" - tette fel a kérdést Roger Waters, a Pink Floyd gitárosa szerda esti budapesti koncertjén. A tömeg válasza nem késlekedett: "Nooooo!" üvöltötte mindenki. Később a kivetítőn magyarul is megjelent a válasz, miszerint "Kurvára ne". (Ez egyébként visszatérő elem a koncertjein, öt évvel ezelőtt is megjelent.)

Szintén magyarul azt is kiírták, hogy "Trump egy disznó". Waters soha nem titkolta politikai véleményét, korábbi koncertjein Theresa May és Erdogan is megkapták a magukét. A pesti koncert ominózus részét itt lehet megnézni: