Történelmi kézfogások, drámai mentőakció, újszerű tüntetések

Először a közösségi médiában kezdődött tiltakozás Franciaországban az üzemanyagok árába épített környezetvédelmi adó januárra tervezett újabb emelése ellen. A felbőszült franciák november közepén mentek először utcára, és Franciaország számos pontján zártak le utakat a sárga láthatósági mellényben ácsorgó emberekről elnevezett sárga mellényes (gilets jaunes) tüntetők. A Franciaországban megszokott demonstrációkhoz képest újszerű volt, hogy ezúttal sem politikai pártok, sem szakszervezetek nem álltak a megmozdulások élére.

A tüntetéseken egyre kevesebben vettek részt, de szombatonként így is sokan tiltakoztak Párizsban, ami tudósítónk szerint több hétvégén is csatatérré változott. A tüntetéseken a környezetvédelmi adó emelésének eltörlése mellett már a kormány, és Emmanuel Macron francia elnök politikáját bírálták. Eleinte a francia kormány hajthatatlan volt, ragaszkodott az adóemeléshez. Utána viszont visszakoztak, sőt, Macron minimálbér-emelést is bejelentett, és azt is elfogadták, hogy 2019-ben a túlórák után nem kell jövedelemadót, vagy más járulékot fizetni. Azonban a tüntetések azóta sem haltak el, a karácsony előtti szombaton is tízezrek tüntettek országszerte.

(Fotó: Bődey János / Index)