A bozóttüzek felforgathatják az AusOpent

Hétfőn kezdődik az Australian Open, az év első Grand Slam-tornája, amin a tenisz mellett ezúttal a hónapok óta pusztító ausztrál bozóttüzek is előtérbe kerülnek, és az elmúlt napokban kezdődött esőzésektől, valamint a széljárástól függően akár lényegesen befolyásolhatják is a játékot. Az elmúlt héten volt olyan nap, amikor a bozóttüzek füstje miatt Melbourne-ben volt a legegészségtelenebb a levegő a világon, egy teniszező köhögőroham kíséretében adta fel a selejtezőt, mérkőzéseket kellett elhalasztani, vagy félbeszakítani. A torna főtáblás küzdelmeinek kezdete előtti felháborodásra is reagálva a szervezők bejelentették, hogy ahhoz hasonló különleges szabályokat vezetnek be a levegőminőség esetében, mint amilyeneket az extrém hőségben alkalmaznak.

A férfiaknál most először érhetné utol a világelső Rafael Nadal a 20-szoros Grand Slam-bajnok, és 38 évesen is az esélyesek közé tartozó Roger Federert, de a címvédő Novak Djokovic is kirobbanó formában van, és az elmúlt időszakban abszolút dominál a spanyol ellen keménypályán. A nőknél három év óta első tornagyőzelmével érkező Serena Williams próbálja megint beállítani az örökrekordot, de többen is odaérhetnek a végén. Fucsovics Márton és Babos Tímea is a főtáblán kezdi az idén különösen nehéz körülmények között megrendezett AusOpent.

Volt nap, amikor Melbourne-ben volt a legrosszabb a levegő

Ausztráliában hónapok óta apokalipszist idéző tüzek pusztítanak, és a nyár miatt fokozódó hőség még nehezebbé tette a tüzek megfékezését. Januárban már rendkívüli állapotot kellett hirdetni, a tüzek miatt 29 ember halt meg, és több mint 2000 lakóház megsemmisült. A Magyarországnál is nagyobb területet letaroló tűzben becslések szerint január elejére egymilliárd állat halhatott meg. (A mostani bozóttüzek mögött álló tényezőkről itt írtunk bővebben>>>) Ausztrália északkeleti részén a hét második felében heves esőzések kezdődtek, és egyes helyeken már a bozóttüzek mellett áradások okoznak gondokat. A hét végén a délkeleti Victoria államban viszont még tucatnyi helyen, 1,4 millió hektáron égtek a lángok.

A tornához közeledve egyre nyilvánvalóbb volt, hogy az idei Australian Opent is csak a bozóttüzekkel terhelve tudják megrendezni. Az ATP Játékosok Tanácsának elnökeként Djokovic is beszélt arról még január közepén, hogy utolsó lehetőségként akár a verseny elhalasztását sem lehetne kizárni. A szervezők szerint ez nem merül fel, a főtáblás küzdelmek kezdetére valamelyest javult is az időjárás, és számos óvintézkedés mellett meg tudják rendezni a tornát.

Fotó: myfirewatch-dr.landgate.wa.gov.au Tüzek Melbourne környékén

Csakhogy sok teniszező dühösen reagált a héten, miután annak ellenére is megkezdték szabad téren a komoly fizikai igénybevétellel járó selejtezős meccseket, hogy volt, amikor

Victoria állam vezetése azt tanácsolta a lakosoknak, hogy csak kevés időt töltsenek a szabadban, kerüljék a fizikai megerőltetést, és a háziállatokat se engedjék ki.

A széljárás megváltozása is hozzájárult ahhoz, hogy kedden és szerdán újabb adag füst érkezett Melbourne-höz, ahol megnőtt a szálló por koncentrációja is.

Egyre inkább érinti a profi sportot

Azóta került különösen középpontba, hogy milyen légszennyezettség mellett lehet még megrendezni egy profi sporteseményt, hogy 2008-ban Pekingben tartották az olimpiát, ahol – a mérések kezdete óta – a legrosszabb volt a levegő minősége az olimpiák történetében. Ez egyrészt közvetlenül is hatással lehet a sportolók teljesítményére, de hosszabb távon is veszélyeztetheti az egészségüket. „Mivel olyan kemény fizikai munkát végeznek, és közben annyi levegőt szívnak be, a profi sportolók egy olyan csoport, akik különösen ki vannak téve a légszennyezettségnek" – mondta Ed Avol szakértő a The Verge-nek.

Miközben pedig az extrém hőségre már kidolgoztak szabályozásokat, addig a bozót- és erdőtüzek, vagy éppen a tarlóégetés miatt a világ számos pontján szembesültek azzal sportszövetségek, hogy hasonló lépéseket kell tenniük a légszennyezettség miatt is. Ebben pedig folyamatosan van bizonytalanság: miközben 2018-ban a kaliforniai bozóttüzek idején voltak olyan amerikai futballmeccsek, amiket lefújtak, másokat nem sokkal messzebb mégis megtartottak. Volt, ahol hidratáló szüneteket rendeltek el, vagy éppen oxigénpalackokat is bekészítettek a partvonal mellé.

Többen is dühösen reagáltak

Az AusOpen szervezői a hét elején úgy döntöttek, hogy ugyan több órás csúszással, de elkezdik kedden és szerdán is a selejtezős meccseket, amiken több néző is arcmaszkban vett részt. Jelezték, hogy folyamatosan vizsgálják a levegő minőségét, és minden döntést ezek, az orvosi csapattal való konzultáció, és az időjárás-előrejelzés alapján hoznak meg. A Melbourne-re telepedő szmogban azonban drámai jelenetek is kialakultak: a ranglista-182. Dalila Jakupović szlovén teniszezőnő köhögőrohamot kapott, majd letérdelve adta fel a mérkőzést, amin ő vezetett. A brit Liam Broady azt mondta, több indulónak is asztmagyógyszer kellett, hogy ki tudjon állni, vagy folytatni tudja a meccsét, míg az AusOpenen egyébként szabadkártyával induló Marija Sarapova és Laura Siegemund mérkőzését inkább megszakította a székbíró a Kooyong Classic bemutatótornán.

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW — ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) January 14, 2020

Több teniszező is dühösen reagált a közösségi médiában. „Mi lesz az összes ember egészségével, akinek kint kell lennie, főként a labdaszedő gyerekekével? Hol a határ?” – tette fel a kérdést Mandy Minella. „A levegő sűrű volt, és nehéz volt lélegezni. A mi ügyünk a lista végén van összehasonlítva azokkal, akik tényleg szenvednek a tüzek miatt, de sportolóként ezek nem a legideálisabb körülmények” – mondta Eugenie Bouchard. A nőknél 5. kiemelt Jelina Szvitolina pedig arról írt: „Miért kell valami rossznak történnie, hogy lépjenek?” A férfiaknál voltak, akik kettős mércével is vádolták a szervezőket, hogy az alacsonyabban rangsorolt játékosoknak a szabad téren kellett pályára lépniük a selejtezős meccseiken, míg a ranglistán élen állók behúzott tető mellett edzhettek a nagyobb stadionokban.

A legjobb magyar női teniszező, Babos Tímea a vg.hu-nak adott telefonos interjúban óriási hibának tartotta, hogy elkezdték a selejtezőket azon a ponton, azt mondta, hogy nagyon sok játékos szenvedett.

„Én tegnap edzettem, és én is éreztem a levegő rossz minőségét, nem volt könnyű lélegezni. A meccsstressz és a meleg hatására valószínűleg ez százszor rosszabb lehet”

– nyilatkozta még a hét közepén. „Reméljük, a jövőben jobban átgondolják, hogy ilyen körülmények között szabad-e játszani” – mondta. Hozzátette, hogy az eső némileg segített, de nagyon hullámzó az időjárás, a héten 36 fok után volt 18 is.

Roger Federer pedig azt mondta, hogy jobb kommunikációt kért a szervezőktől a légszennyezettség miatt, és ő sem érezte elégségesnek a játékosokhoz eljutó információkat. Federer a hétvégén arról beszélt, hogy a megfelelő információ biztosítása a médiának, a szurkolóknak, de a helyieknek is fontos ebben a helyzetben, de a teniszezőknek különösen az, mert tudniuk kell, mennyire közel járnak ahhoz a határhoz, amikor már nem biztonságos sportolni ebben a levegőben. A svájci támogatásáról biztosította azokat az új szabályokat, amiket a légszennyezettség miatt vezettek be pénteken. Nadal is hangsúlyozta, hogy ő is beszélt a kialakult helyzetről Craig Tiley tornaigazgatóval.

Megszakíthatják a játékot a légszennyezettség miatt

„A játékosok, a nézők és a munkatársaink egészsége a legfontosabb” – hangsúlyozták ki a szervezők. Craig Tiley azt mondta, megértik a felháborodást, és konzultáltak a férfi és a női mezőnyt képviselő játékosokkal. Azt ígérte, hogy az orvosi csapatuk folyamatosan figyeli a körülményeket, és olyan új intézkedéseket vezettek be, amivel szerinte biztosítani lehet a torna tervek szerinti lebonyolítását, ő nem számol csúszással.

A szervezők megjelöltek egy ötszintes skálát, ami alapján elbírálják majd, mehet-e a játék. Amennyiben a szálló por (PM 2.5 ) koncentrációja meghaladja a 200 μg-t köbméterenként, nem engedik pályára a játékosokat. 97-200-as érték között az orvosi stábbal egyeztetve vitatják meg, hogy folytatódhat-e a játék, amikor ilyen értéket mérnek, a székbíró saját hatáskörben is berekesztheti a játékot. Az engedélyezett napi egészségügyi határérték: 150 μg/m³. 97-es szint alatt nem szakítják meg a játékot. A gyakorlatban pedig akkor függesztenek fel egy meccset, ha páros számú gémet játszottak le a szettben, vagy ha egy folyamatban lévő tie break véget ért. A három behúzható tetejű stadion esetében akkor folytatódhat a játék, ha a benti légminőség már megfelelő.

Az majd élesben fog kiderülni, hogyan vizsgáznak ezek az intézkedések.

Az is felmerült, hogy ha súlyosbodik a helyzet, akkor a három behúzható tetejű nagyobb stadionban, és mellettük nyolc fedett edzőpályán lehetne folytatni a tornát. Sztefanosz Cicipasz azonban még fedett pályán edzve is a rossz levegőre panaszkodott, hozzátéve, hogy „21 éves vagyok, nem akarom az életem vagy az egészségem kockáztatni azzal, hogy ilyen körülmények között játszom.” Jay Clarke brit teniszező is azt mondta, hogy a benti edzőpályákon is érezte a rossz levegőt, ezért végül inkább mégis kint ütögetett.

Pénzt gyűjtenek a bozóttüzek károsultjainak

A bozóttüzek azonban nem csak a látható és érezhető szmog miatt lesznek hangsúlyosak az idei Australian Openen. Rengeteg ismert ember gyűjt a tüzek elleni küzdelemhez, köztük több topteniszező is a torna fő stadionjában, a Rod Laver Arenában rendezett jótékonysági bemutatón vett részt szerdán.

Ott volt Roger Federer, Nick Kyrgios, Rafael Nadal, Serena Williams, Novak Djokovic, Oszaka Naomi, Caroline Wozniacki, Sztefanosz Cicipasz és Alexander Zverev is, és közel ötmillió dollárt (kb. 1,5 milliárd forintot) gyűjtöttek össze. A jótékonysági események folytatódnak az egész torna alatt, például minden egyes ász után is pénzt ajánlanak fel a bozóttüzek által sújtott területeken élőknek.

Nadal beérheti Federert

Az esélyeket nézve, a férfiaknál Nadal az első kiemelt, ha pedig megnyeri a tornát, akkor beérné 20 Grand Slammel Federert. Először vágnak neki úgy az egyik nagy tornának, hogy ez megtörténhet: Nadal erről azt mondta, hogy nyilván szeretne ő lenni a végén, akinek majd a legtöbb GS-je van, de nem ezen gondolkozik, és nem ezért edz minden egyes nap. Nadal 2009-ben Federer ellen húzta be a tornát, azóta pedig négyszer volt döntős. Tavaly megnyerte a Roland Garrost és a US Opent, majd pedig a megújult Davis-kupát is a spanyolokkal, miközben világelsőként fejezte be az évet.

Nadal az idén bemutatkozó ATP-kupán hangolódott az AusOpenre. A nemzetenkénti csapatversenyen a döntőben azonban kikapott egyéniben Djokovic-tól, majd pedig a párosban már nem lépett pályára. Melbourne-ben a harmadik körben Karen Hacsanovval vagy Nick Kyrgiosszal találkozhat, míg a negyeddöntőben Thiem jöhet, ha eljut odáig, mert az osztrák eddig negyedik körnél nem volt még előrébb. Az elődöntőben pedig az a Medvegyev lehet Nadal ellenfele, akit a US Open döntőjében öt szettben győzött le. A melbourne-i döntőben megismétlődhet a tavalyi finálé Djokovic ellen. De Nadal nem csak ott kapott ki Djokovic-tól: a szerb a legutóbbi kilenc meccsüket, tizenkilenc szettjüket nyerte kemény pályán.

Djokovic a legjobb formában

Djokovic tavaly nagyon sima döntőben győzte le Nadalt 6:3, 6:2, 6:3-ra, amivel rekordnak számító hétszer nyerte már meg az Australian Opent, kedvenc Grand Slamjét. Erre most úgy emlékezett vissza, hogy ez volt talán a valaha volt legjobb teljesítménye egy GS-döntőben. Utána Wimbledonban meccslabdákról nyert döntő szettben Federer ellen, és összességében nagyon jó évet zárt.

A címvédő szerb is az ATP-kupán alapozott az idei Australian Openre, a döntőben pedig 6:2, 7:6-ra legyőzte Nadalt, és ezzel már 29-26-ra vezeti a párharcukat. A szerb ranglista-2. aztán Viktor Troickival párban a döntő párosmeccset is megnyerte Szerbiának. Djokovic az egyik legmagasabb ranglistahelyezésű, de még nem kiemelt játékossal, a 39. Jan-Lennard Struffal kezd. A negyeddöntőben a tavaly a negyedik körben Federert legyőző Cicipasz vagy Roberto Bautista Agut ellen meccselhet. Ha mindketten eljutnak odáig, akkor az elődöntőben Federerrel csaphatnak össze.

Federer 38 évesen is az esélyesek közt

A 20-szoros Grand Slam-bajnok Federert is egyre gyakrabban kérdezik arról, hogy mi lenne, ha Nadal vagy Djokovic, esetleg mindketten több GS-mel zárnának a végén, mint ő. „Azt hiszem, ahogy mennek a dolgok, Rafa és Novak többet fog nyerni" – mondta erről a svájci. Federer annak is örül, hogy a 2016-os térdműtétje után tudott még három Grand Slamet nyerni, most annyit tehet, hogy megpróbál jól játszani, és odatenni még újabbat az eddigiek mellé.

A 38 éves svájci hatszoros bajnok Melbourne-ben, 2017-ben és 2018-ban is ő tudott győzni, és tavaly Wimbledonban is esélye volt az újabb GS-re. Federer a torna előtti sajtótájékoztatóján próbálta csökkenteni a várakozásokat, de bízik benne, hogy a felkészülése elég lesz. A svájci kihagyta az ATP-kupát, ezzel nem volt idén még éles meccse. Az első körben az amerikai Steve Johnsonnal kezd, majd a negyedik körben Denis Shapovalov vagy Grigor Dimitrov is szembe jöhet, a bolgár tavaly a US Open negyeddöntőjében le tudta győzni a svájcit. A negyeddöntőben a nyolcadik kiemelt Matteo Berrettini lehet az ellenfele, az elődöntőben pedig Djokovic.

Többen is megmutatták már magukat

Az elmúlt három évben továbbra sem nyert senki Grand Slamet a nagy hármason kívül, de az élmezőnyből többen is döntősök voltak. „Már egyre közelebb és közelebb érnek" – mondta a torna előtti sajtótájékoztatóján Djokovic a fiatalokról, Medvegyevet, Cicipaszt és Thiemet kiemelve. A 23 éves Danyiil Medvegyev nagyon veszélyes keménypályán a legjobbakra is, a US Openen először jutott Grand Slam-döntőbe, és meg is dolgoztatta Nadalt. Medvegyev rögtön egy látványos mérkőzést játszhat az első körben Frances Tiafoe-val, és a negyedik körben Stan Wawrinkával futhat össze, a 2014-es bajnok a 15. kiemeltként vág neki a tornának.

A tavaly az Australian Openen Federert legyőző, elődöntőbe jutó Sztefanosz Cicipasz még mindig csak 21 éves, és tavaly év végén a londoni évzáró torna megnyerésével is megmutatta magát. Az ötödik kiemelt a londoni döntős ellenfele, Dominic Thiem – aki bejelentette, hogy kihagyja a tokiói olimpiát –, aki azonban nem keménypályán a leghatékonyabb, az AusOpenen egyelőre még nem jutott negyedik körnél tovább. Szintén negyedik kör az eddigi legjobbja a ranglista-7. Alexander Zverevnek, aki még mindig nem tudott elődöntőbe kerülni egyik Grand Slam-tornán sem.

A legjobb magyar teniszező, Fucsovics Márton a világranglista 66. helyezettjeként a kanadai Shapovalovval kezd, aki 13. kiemeltként nagyon nem könnyű ellenfél. Fucsovics egy héttel az Australian Open előtt feladta mérkőzését egy challenger-tornán, az Achilles-ínjével volt probléma, de utána is folytatta a felkészülését.

Serena Williams újból nekifut a rekordnak

A nőknél a most ranglista-86. Babos Tímea egyéniben a lengyel Iga Swiatekkel kezd az első körben, 18 éves, és 60. a ranglistán. Babosnak párosban megint jó esélyei vannak, 2018-ban megnyerték a tornát Kristina Mladenoviccsal, tavaly pedig döntősök voltak.

Serena Williamsnek megint az a tét, hogy győzelmével beérhetné Margaret Court 24 GS-es rekordját. Utoljára a 2017-es AusOpent tudta megnyerni, akkor már nyolchetes terhesen. Az amerikai kétszer is döntős volt Wimbledonban és a US Openen, mióta a szülés után visszatért most év elején pedig három éve először tudott, immár anyaként tornát nyerni Aucklandben. „Hosszú idő volt, azt hiszem láthattátok is az arcomon a megkönnyebbülést" – mondta utána mosolyogva.

Williamsen túlnézve viszont nehéz egyértelmű esélyest megnevezni a női mezőnyben. Az elmúlt 11 Grand Slamből kilencet más nyert meg. A világelső Ashleigh Barty még soha nem jutott tovább a negyeddöntőn Melbourne-ben, de egyébként 42 év után az első hazai játékos lenne, aki meg tudja nyerni a női tornát. A címvédő Oszaka Naomi csak nemrég kezdett el dolgozni új edzőjével, de ezen a borításon nincs rossz formában, szombaton csak Brisbane-ben kapott ki a cseh Karolina Pliskovától az elődöntőben. A második kiemelt Pliskova zsinórban harmadik éve nyerte meg a brisbane-i tornát az Australian Open kezdete előtt.

A US Opent megnyerő, 19 éves Andreescu nem játszik Melbourne-ben, egy térdsérülés miatt marad távol. A még mindig 15 éves Coco Gauff megint Venus Williams ellen kezd egy Grand Slam első fordulójában, ráadásul egy negyedben vannak Serena Williamsszel és Oszakával is. Lesz egy neves búcsúzó is: Caroline Wozniacki 29 évesen visszavonul a torna után: 2018-ban pont az Australian Open megnyerése után diagnosztizálták súlyos mozgásszervi betegséggel, tavaly pedig beiratkozott a Harvard Business Schoolba.

(Borítókép: Füstköd az Australian Open előtt Melbourne Parkban 2020. január 15-én. Fotó: Darrian Traynor / Getty Images Hungary)