Nem engedélyezett tüntetést tartottak Bécs belvárosában a koronavírus miatt elrendelt korlátozások ellen. Ez volt az első demonstráció a március 16-án bevezetett kijárási korlátozások óta. Az azóta is érvényes szabályok szerint 5 embernél több ember nem tartózkodhat együtt közterületen. A tüntetést a magát a "Kezdeményezés az Evidenciákon Alapuló Koronavírus Információkért" elnevezésű szervezet jelentette be. A demonstráción megjelent Martin Sellner vlogger, influenszer, a szélsőjobboldali osztrák Identitárius Mozgalom vezéralakja is. Körülbelül kétszázan gyűltek össze. A rendőrség sorban igazoltatta a résztvevőket, egy embert őrizetbe vett. A gyülekezés végül békésen zajlott le, és két óra elteltével véget ért.