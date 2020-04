Négyszázhússzal emelkedett 24 óra alatt Olaszországban a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, már 25 969-an haltak meg a betegség miatt, jelentette be péntek este az olasz polgári védelmi hatóság. A halottak száma enyhén csökkent az egy nappal korábbi 464-hez képest, és alatta van a két nappal ezelőtt mért 437-nek is. Az elhunytak száma továbbra is ingadozó, és hetek óta nem süllyed négyszáz alá.

Az aktív fertőzöttek száma országosan 321-gyel csökkent, ami kedvezőtlenebb az előző napi 851-hez képest. Az aktív fertőzöttek száma pénteken 106 527 volt. A betegek közül több mint 22 ezren vannak kórházban, számuk egy nap alatt több mint nyolcszázzal csökkent. Intenzív kórházi osztályon valamivel több mint 2100-an vannak, az utóbbi 24 órában majdnem százzal csökkent a számuk.