A hétfő délelőtti adatok szerint összesen már több mint 34 ezren fertőződtek meg az Egyesült Államokban, az elhunytak száma pedig elérte a 414-et.

Viszgálják, hogy az USA-ban a többi országhoz képest miért fertőződnek meg ilyen nagy arányban a fiatalok. Egyes vélemények szerint ennek köze lehet ahhoz, hogy ameirkában nagyon sok fiatal használ e-cigarettát és vaporizátort.

Bill de Blasio, New York polgármestere hétfőn kijelentette: a rendelkezésre álló felszereléssel, további segítség nélkül a New York-i kórházak már csak ezt a hetet bírják ki, azután már "lesznek olyanok, akiket nem tudunk megmenteni, pedig megfelelő felszereléssel őket is meg lehetne menteni".