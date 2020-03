A telefonok gelolokációs adatait is bevetik Moszkvában: mindenki értesítést kap, ha a helyadatok szerint kapcsolatba lépet egy fertőzöttel, hogy izolálhassa magát. A kontaktusról a járvány ellen küzdő hatóságok is értesülnek persze, de a digitális nyomkövetés adatvédelmi és személyiségi jogi aggályokat is felvet.