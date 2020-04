Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke, Aleksandar Ceferin a német ZDF televíziónak azt mondta, hogy augusztus harmadikáig be kell fejezni a márciusban felfüggesztett labdarúgó szezont, így a Bajnokok Ligáját valamint az Európa Ligát is. Arról azonban érthetően nincs döntés, mikor indulhat újra. Ha augusztusban döntőt szeretnének rendezni Isztambulban, az is nagyon feszes határidő, látva, hogy a BL-ben még nem alakult ki a legjobb nyolc mezőnye.