A párt erről közleményben számolt be. Azt írják:

"január 31-én Vona Gábor Facebook-oldalát támadták meg. Akkor egy összehangolt akció keretében több ezer külföldi álprofil kezdte hirtelen követni Vona Gábor oldalát. Ma délután 15 óra körül több tucat külföldi álprofilról érkezett komment a Jobbik központi oldalára, több posztunk alá. Láthatóan nem valós profilok voltak és néhány perc alatt ugyanolyan tartalmú kommentet helyezték el a posztok alatt.

A támadás célja kettős lehetett: azt a képet kelteni, hogy nem magyar kedvelő, követői vannak az oldalnak, másrészről több arab troll is volt, mely a Fidesz Jobbik-ellenes kommunikációjába illeszkedik. Az előre megtervezett és szervezett jellegére utal az is, hogy az eset után szinte azonnal megjelentek a kommentekről készült képernyőképek a Jobbik lejáratására szakosodott, szélsőséges és kormánypárti Facebook-oldalakon. Kormányközeliségükre bizonyíték, hogy az oldalakat üzemeltető Bede Zsolt facebook-os borítóképén Orbán Viktorral közösen látható és a Magyar Idők mai számában nyilvánosan is elismerte, hogy a korrupt Fidesz-kormányt támogatják.

A Jobbik munkatársai a kommenteket törölték, a külföldi álprofilokat pedig tiltották. Ez azonban csak átmeneti megoldást nyújt hiszen a jelentős anyagi erőforrással bíró kormányhű szervezetek viszonylag olcsón tudnak álprofilokat és botokat vásárolni a dark web-en, aktivitásuk az internet szürke zónájában az év eleje óta csak erősödik. Hasonló vagy durvább támadásokkal számolunk tehát a választásokig hátralévő két hétben, melyek következő célpontjai információink szerint a kormánykritikus médiumok lehetnek."