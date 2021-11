Németország egy „súlyos válság” és egy „nagyon szörnyű karácsony” felé halad – mondta a járvány elleni védelemért felelős Robert Koch Intézet (RKI) igazgatója a csütörtöki járványadatok ismertetésekor. Eszerint 65 371 új fertőzöttet regisztráltak az országban.

Ez újabb negatív rekordot jelent, az országban már hosszú ideje nő a naponta regisztrált új fertőzöttek száma.

Lothar Wieler, az RKI igazgatója azt mondta: ha a kormány nem vezet be újabb korlátozásokat, akkor tovább nőhet a fertőzöttek száma. A szakértő kérte, hogy zárják be a klubokat és bárokat, tiltsák be a tömegrendezvényeket, valamint számos intézménybe csak azokat engedjék be, akik igazolni tudják a védettségüket.

Wieler arról is beszélt, hogy a jelenlegi 67,7 százalékról 75 százalékra kell növelni az átoltottságot ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak védekezni a járvány ellen. Kiemelte azt is, hogy van olyan régió, ahol még csak 57,6 százalékos az átoltottság. A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy a kórházakban egyre kevesebb szabad ágy áll rendelkezésre.

A német törvényhozók ma folytatnak vitát a parlamentben arról, hogy hoznak-e újabb szabályozásokat a járvány ellen, illetve meghosszabbítják-e a jelenlegieket, amelyek a hónap végéig tartanak – írja a Guardian.