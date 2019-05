Giro: sokkoló előnyt szerzett a favorit a döghegyen

A háromszoros világbajnok Peter Sagan két pofára zabálta, de a Tour-győztes Froome is imádja a gumicukrot.

A top favoritnak kikiáltott Primoz Roglic bekezdett a Giro d'Italián. Az első szakasz, rövid, 8 kilométeres időfutamán 20-30 másodpercet vert közvetlen riválisaira a szlovén kerékpáros.

Az időfutam rajtsorrendje elég szokatlanul alakult, mert a favoritok többsége a korai startot választotta. A csapatok kiemelt versenyzői általában a legutolsók között rajtolnak, ha választhatnak, mert addig minden infót begyűjthetnek a csapattársaiktól, aki már teljesítették a pályát. Ezt a megszokott koreográfiát most az időjárási előrejelzések írták felül, estére zivatarokat ígértek Bolognába, a vizes, csúszós úton pedig akartak kockázatot vállalni a menők.

A favoritok közül egyedül Simon Yates maradt az utolsó indulók közé, bőven volt ideje kidolgozni a taktikáját az időfutamra, nagyjából három órával később startolt el, mint az első Tom Dumoulin.

A 8 kilométeres időfutam nem számít hosszúnak, de a kitűzése garantálta, hogy nagyobb különbségek is kialakulhatnak. A pálya utolsó 2,1 kilométere egy átlagban 9,7%-os emelkedő volt, ami a San Luca bazilikához vezetett fel, ez a meredek megszórta a mezőnyt. A versenyen kint lévő kollégánk is tesztelte ezt a részt, nem mondhatnák, hogy nagyon élvezte a kaptatót, el is nevezte döghegynek.

A szakaszon legelőször a 2017-es időfutam világbajnok Tom Dumoulin startolt el, benne volt, hogy a Sunweb versenyző által hajtott időt nem is dönti meg senki, és a rózsaszín trikót egyből megszerzi a 2017-es győztes. A holland síkon és emelkedőn is elég jól haladt, 13:22-es idővel ért célba.

Nem sokáig állt azonban az élen, az Astana kapitánya Miguel Angel López is 13:22-vel ért fel a hegyre, sőt, 34 századdal meg is verte Dumoulint.

Az emelkedőn korábban Vincenzo Nibali tartotta az időrekordot, egy top 10-es eredményre most is számítani lehetett az olasztól. A Bahrain-Merida kerekese ugyan nem látványosan, de nagyon jól haladt felfelé, meglepetésre 13:17-tel át is vette a vezetést.

Nem sokkal utána indult a Giro legnagyobb favoritja, a szlovén Primoz Roglic, aki rendíthetetlen volt az emelkedőn, nagyon jó ritmusban tekert, megdöbbentően sokat vert rá a többiekre, 12:54-es idővel ugrott az élre. A mezőnyben már nem sokan voltak utána, akitől igazán tartania kellett, csak Yates teljesítménye volt kérdés.

A dobogó körül azonban sűrűsödött a mezőny, a Bora-Hansgrohe hegyi menője, Rafal Majka 13:27-et, az Ineos fiatalja, Tao Geoghangen Hart 13: 29-et tekert, ahogy Roglic csapattársa, Laurens de Plus is. A Movistarban kapitánynak kijelölt Mikel Landa elég nagy veszteséget könyvelt el 14:01-gyel.

Az eső végül nem érkezett meg, de Yates már megerősödő szélben kezdte meg időfutamát. A Mitchelton-Scott bringása már a síkon kapott Roglictól, aztán az emelkedőn újabb másodperceket veszített. A teljesítménye azonban így sem volt rossz, 19 másodperces hátránnyal megszerezte a második helyet.