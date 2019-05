Bomba meglepetést hozott a Giro d'Italia durva hegyi szakasza

Azzal mindenki számolt, hogy a 14. szakasz végén új rózsaszín trikósa lesz a Giro d'Italiának, de arra senki nem számított, hogy az nem Primoz Roglic, hanem Richard Carapaz lesz. Az ecuadori bringás a szakasz legnagyobb hegyén támadott, és 1 perc 57 másodperces hátrányát ledolgozva állt élre az összetettben. A verseny azért szoros.

A Giro főszervezője, Mauro Vegni a szombati szakaszról azt mondta, hogy várhatóan lenyűgöző lesz a nézőknek. a bringásoknak viszont biztosan szörnyű. A rövid, 131 kilométeres etapon öt kategorizált hegy biztosította a szenvedést.

A táv miatt is mindenki intenzív versenyt várt, de ez csak részben jött be. Mindjárt a szakasz elején indultak a szökési kísérletek, össze is állt egy nyolcfős csoport, benne a hegyi pontversenyben vezető Giulio Cicconéval (Trek-Segafredo) is, és a pénteken sokat veszítő Vuelta a Espana-győztes Simon Yates is támadást indított az első emelkedőn. Próbálkozása nem volt hosszú életű, beleolvadt a főmezőnybe, amit Primoz Roglic csapata, a Jumbo-Visma kontrollált.

Ezután az összetett menők sokáig nem támadták be egymást, a Giro egyik legkeményebb hegyére, a Colla San Carlóra tartalékoltak. A 10,5 kilométeres emelkedő egy másodperc pihenőt sem engedélyez, elég meredeknek is számít, átlagosan 9,8 százalékos.

A támadások sorát az összetettben harmadik helyen álló Vincenzo Nibali nyitotta meg, már a hegy lábánál. Később az astanás Miguel Ángel Lopez próbálkozott, majd a csúcshoz közeledve Richard Carapaz (Movistar) lépett meg. Az üldöző csoportban ekkor már csak fél tucat bringás volt, Roglic, Nibali, Mikel Landa, López és Rafal Majka. A pénteki szakaszgyőztes Ilnur Zakarin és Bauke Mollema is leszakadt, ahogy korábban a rózsaszín trikót viselő Jan Polanc is. Neki nem is volt reális esélye megtartani azt.

11 Galéria: Richard Carapaz nyerte a Giro d'Italia durva hegyi szakaszát Fotó: Tim de Waele / Getty Images Hungary

Carapaz 32 másodperces előnnyel bukott át a csúcson, ezt a 16 kilométeres lejtmenetben próbálták meg csökkenteni Roglicék, akik nem engedhették el nagyon messzire az ecuadori bringást, mert az összetett második helyére is volt esélye. Az üldözés egy darabig működött is, de a lejtőzés után senki nem akart vezetni, így egyre többen fel tudtak zárkózni Roglicékra. Simon Yates (Mitchelton-Scott) és Joe Dombrowski (EF Education) lendületből meg is próbált aztán ellépni.

Carapaz rendíthetetlenül tekert, az utolsó métereken sem engedett ki, és ez ki is fizetődött neki. A favoritok csoportja nem akart vagy nem tudott tempót menni, így az időjóváírással együtt az összetett élére ugrott a negyedik szakaszt is nyerő Movistar-bringás. A szakaszon Simon Yates lett a második, 1:32-t kapott, míg a favoritok csoportja 1:55-tel érkezett, A sprintet Nibali nyerte, így harmadik helyével négy másodperces jóváírást is szerzett.

Összetettben hét másodperc Carapaz előnye Rogliccsal szemben, Nibali 1:47-tel a harmadik. Vasárnap egy újabb hosszú, 232 kilométeres szakasz írhatja át az összetettet.