Az első durva hegy berobbantotta a Tour de France-t

A Tour de France első hegyi befutájához érkezett a hatodik szakaszon, a rendkívül meredek utolsó emelkedőn elkezdődött az összetett menők igazi csatája, amiből legjobban a címvédő Geraint Thomas jött ki. A szakaszt Giulio Ciccone (Trek-Segafred) nyerte szökésből, néhány másodpercen múlt, de elvette a sárga trikót Julian Alaphilippe-től.



A Tour de France első igazi vízválasztójához érkezett a 6. szakasszal, szinte az összes esélyes arról beszélt, hogy ezen a napon kiderül, hogy ki lesz az közülük, aki nem nyeri meg idén a sárga trikót. A 160,5 kilométeres etapot telepakolták hegyekkel, nem is egyszerűekkel, és a végére került a nagyon durvának számító, közel 10 kilométeres kaptató a Planche de Belles Filles-re. Addig viszont még öt másik hegycsúcson is át kellett verekedniük magukat a bringásoknak.

A szökési kísérletekre ezen a napon sem kellett sokat várni, mindjárt megindultak az akciók. Bő 10 kilométer után össze is állt egy 14 fős elmenés. Benne volt többek között az előző két napon szökő és a pöttyös trikót megszerző Tim Wellens (Lotto-Soudal) természetesen ott volt, de a Giro d'Italián hegyi trikóval záró Giulio Ciccone és a szökőspecialistának számító Thomas De Gendt is, szintén a Lottóból. A különbség elég meredeken nőtt, 40 kilométernyi versenyzés után már 6 perc fölött volt, 100 kilométernél pedig már 8 perc is megvolt. A szökevények elég fegyelmezetten összedolgoztak, jó esélyük volt rá, hogy hazaérnek. A sprinter André Greipel (Arkea-Samsic) szakadt le a csoportról leghamarabb, a negyedik hegyet már saját tempóban gyűrte le.

Wellens teljesítette a tervét, két első kategóriás hegyen is megnyerte a sprintet és még további pontokat is gyűjtött, már a Ballon d'Alsace-on biztossá vált, hogy a következő etapon is az övé lesz a pöttyös trikó.

Harminc kilométerre a céltól csapattársa, De Gendt indított támadást, és tíz kilométer alatt félpercnyi előnyt össze is gyűjtött a nyolcfősre apadó üldözőcsoport előtt.

A főmezőnyben ekkor már a Movistar diktálta a tempót, a három kapitánnyal (Alejandro Valverde, Mikel Landa, Nairo Quintana) felálló csapat, az időfutamon elég nagy hátrányt szedett hozott össze, érthető volt, hogy az első alkalommal megpróbálták ezt valamelyest csökkenteni.

De Gendt a Chevréres-csúcsra menet megadta magát, ezután már csak négyen maradtak elöl. Ciccone, Wellens, Dylan Teuns (Bahrain Merida) és Xandro Meurisse (Wanty Group). Az utolsó hegyet négyperces előnnyel kezdhették meg a főmezőny előtt.

A Planche des Belles Filles már többször szerepelt a Tour programjában, de most újítottak kicsit a rendezők, még bő egy kilométerrel meghosszabbították az eddigi útvonalat, így murvás útra is terelték a mezőnyt. Az emelkedő átlagban 8,4 százalékos, de lábat szinte megállító, 22 és 24%-os részek is vannak benne.

A szökevények közül végül csak Ciccone és Theuns maradtak elől, szinte az utolsó méterekig hajszolták egymást, végül Teuns nyerte meg a szakaszt, de Ciccone így is élete legnagyobb sikerét érte el, mert a második hellyel megszerezte a sárga trikót. A szakasz előtt 1 perc 35 másodperccel volt a vezető Julian Alaphilippe mögött, ez a különbség a csütörtöki etap végén is megmaradt, de a második helyért járó 6 bónusz másodperccel Ciccone megszerezte a sárga trikót. Az olasz ráadásul a 26 éven aluliak versenyében is vezet. Az összetett harmadik helyére Teuns lépett fel.

A sárga trikót elveszítő Alaphilippe a befutó után

A főmezőnyben 3 kilométerre a céltól Landának volt egy látványos megindulása, tízmásodpercnyire el is ment a többi favorittól, de az utolsó kilométerre már nem maradt elég friss, bedarálták a többiek. Váratlanul Alaphilippe ugrott a csoport élére, félelmetes tempóban indult meg. A 20 százalék feletti rész aztán őt is megállította, görcsösen haladt át a célvonalon. Simán lekerülte őt a címvédő Geraint Thomas (Ineos) és a franciák favoritja Thibaut Pinot (FDJ) is. A meredeken kiosztották egymásnak a másodperceket az összetett esélyesek, Vincenzo Nibali 51, Romain Bardet (AG2r) 1:09-et kapott Thomastól.

Eredmények:

6. szakasz

1. Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida 4:29:03

2. Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo +00:11

3. Xandro Meurisse (Bel) Wanty-Gobert +1:05

4. Geraint Thomas (GBr) Team Ineos +1:44

5. Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ +1:46

6. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep +1:46

7. Nairo Quintana (Col) Movistar Team +1:51

8. Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe +1:51

9. Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team +1:53

10. Mikel Landa (Spa) Movistar Team +1:53

Összetett:

1. Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 23:14:55

2. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep +00:06

3. Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida +00:32

4. George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma +00:47

5. Geraint Thomas (GBr) Team Ineos +00:49

6. Egan Bernal (Col) Team Ineos +00:53

7. Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ +00:58

8. Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma +1:04

9. Michael Woods (Can) EF Education First +1:13

10. Rigoberto Uran (Col) EF Education First +1:15