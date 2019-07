Az oldalszél káoszában elvérzett pár Tour de France-menő

A Tour de France-on Perichon belerohant egy jelzőtáblába, szerencséjére be volt burkolva. De így is nagyot bukott.

A Tour de France 10. szakaszát az újonc Wout van Aert (Jumbo-Visma) nyerte. A hajrára szétesett a mezőny, csak egy 30 fős csoport érkezett az éren. Több összetett menő is leszakadt az utolsó 40 kilométeren. Előnyben a címvédő Geraint Thomas.

Az út vonalvezetése alapján a tizedik szakasz egyszerűnek tűnt, olyannak, ami végén együtt érkezik a teljes mezőny, és hajrá dönt. Erre az utolsó 35 kilométerig volt is esély, de ekkor az oldalszélben diktált erős tempó miatt szétszakadt a sor.

A nap elején Anthony Turgis (Total Direct Energie), Tony Gallopin (AG2R La Mondiale), Odd Christian EIking (Wanty-Gobert). Mads Wurtz Schmidt (Katusha-Alpecin), Michael Schar (CCC Team) és Natnael Berhane (Cofidis) volt elmenésben, de ezúttal is kontrollálta a szökést a mezőny, három percnél nem kaptak nagyobb előnyt, és a szakasz utolsó negyedében utol is érték őket.

Az igazi verseny 180 kilométer után kezdődött, amikor az EF Education First csapat az élre állt, és kezdett nagy tempót diktálni. Az oldalszélben – amikor csak kevés bringásnak jut szélárnyék – , sikerült is szétszakítaniuk a sort, több összetett menő is hátul ragadt. Hiába próbáltak feljönni, elöl beszállt a vezetésbe a sárga trikós Julian Alaphilippe (Quick-Step), az Ineos csapata és Nairo Quintana (Movistar) is. A nagyobb nevek közül a franciák favoritja, Thibaut Pinot (FDJ), Rigoberto Urán (EF), Richie Porte és Jakob Fuglsang (Astana) is a második sorban maradt. Hiába küzdöttek, elől nagyobb erőket mozgósítottak, folyamatosan nőtt a különbség a két csoport között. Végül 1 perc 40 másodpercet kaptak. A Movistar társkapitánya, Mikel Landa még nagyobb veszteséget szenvedett el, mert egy bukás miatt még ebbe a csoportba sem tudta felküzdeni magát.

Az első, nagyjából 30 fős csoportban maradt néhány sprinter, a már szakaszt nyerő Elia Viviani, Caleb Ewan és Michael Matthews is jó helyzetben volt a hajránál. Matthews jó felvezetést is kapott, de kicsit későn indított, a legjobb megindulása a ciklokrosszból érkező Wout van Aertnek volt, és a célig nem is tudták megfogni. Viviani még gyorsult is, amikor a célvonalhoz ért, csak második lett. A harmadik helyet Ewan szerezte meg. Az eléggé rossz helyről indító Peter Sagan az ötödik lett, de még mindig elég nagy különbséggel vezet a zöld trikóért folyó pontversenyben.

Wout van Aert ünnepli szakaszgyőzelmét a Tour de Frane 10. etapján

Van Aert élete első Tourján vesz részt, egy szakasz már nyert is, a második szakaszon a Jumbo-Vismával győzött a csapatidőfutamon, de ez az első egyéni győzelme a sokoldalú bringásnak. A Jumbo-Visma már négy szakaszgyőzelemnél.

Eredmények:

10. szakasz, Saint-Flour–Albi 217,5 km

1. Wout Van Aert (belga, Team Jumbo-Visma) 4:49:39

2. Elia Viviani (olasz, Deceuninck-QuickStep)

3. Caleb Ewan (ausztrál, Lotto Soudal)

4. Michael Matthews (ausztrál, Team Sunweb)

5. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe)

6. Jasper Philipsen (belga, UAE Team Emirates)

7. Sonny Colbrelli (olasz, Bahrain-Merida)

8. Matteo Trentin (olasz, Mitchelton-Scott)

9. Oliver Naesen (belga, AG2R La Mondiale)

10. Greg Van Avermaet (belga, CCC Team)

Összetett:

1. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep) 43:27:15

2. Geraint Thomas (brit, Team Ineos) +1:12

3. Egan Bernal (kolumbiai, Team Ineos) +1:16

4. Steven Kruijswijk (holland, Team Jumbo-Visma) +1:27

5. Emanuel Buchmann (német, Bora-Hansgrohe) +1:45

6. Enric Mas (spanyol, Deceuninck-QuickStep) +1:46

7. Adam Yates (brit, Mitchelton-Scott) +1:47

8. Nairo Quintana (kolumbiai, Movistar Team) +2:04

9. Daniel Martin (ír, UAE Team Emirates) +2:09

10. Giulio Ciccone (olasz, Trek-Segafred) +2:32