Rajt-cél győzelem a Touron, az agresszív versenyzés sárga trikót ért

A Tour de France-on Perichon belerohant egy jelzőtáblába, szerencséjére be volt burkolva. De így is nagyot bukott.

A Tour de France 8. szakasza hatalmas versenyt hozott, a belga Thomas De Gendt egész napos, 200 kilométeres szökésből nyerte meg az etapot. Julian Alaphilippe az utolsó 20 kilométeren lendült támadásba, sikeres is volt az akciója, visszaszerezte a hatodik etapon elvesztett sárga trikót.

Thomas De Gendt ünnepli szakaszgyőzelmét a Tour de France-on

A Tour leghosszabb szakasza után elég kemény 200 kilométer várt a mezőnyre a 8. szakaszon, a Francia-középhegységben (Massif Central) igazán magas hegyeket nem kellett legyőzni, de a folyamatos szintezés adott volt, ráadásul hét hegyi hajrát is kijelöltek a rendezők, közülük az utolsón bónusz másodperceket (8-5-2) is lehetett gyűjteni. Ez Julian Alaphilippe-t motiválhatta legjobban, aki hat másodperces hátrányban volt a sárga trikós Giulio Cicconéhez képest. A bónusz megszerzésével Alaphilippe visszavehette az első helyet összetettben. A terep a sprintereknek nem igen kedvezett, így még a befutó bónuszaival (10-6-4) is lehetett számolgatni.

A szakasz profilja hazaéréssel is kecsegtetett, természetesen voltak is próbálkozók. Először, rögtön a rajt után egy hármas csoport szakadt el, a már idén is sokat szökő Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), valamint Ben King (Dimension Data) és Niki Terpstra (Total Direct Energie). Később csatlakozott hozzájuk a szökésspecialista Alessandro De Marchi (CCC) is. A négyes remekül összedolgozott, de túl messzire nem engedte őket a mezőny, öt perc körüli volt a legnagyobb előnyük.

A mezőny nem akart engedni a szökevénygyőzelmet, sokáig négy perc körül állandósult a különbség. Az élen 130 kilométer után már csak ketten tekertek, De Gendt és De Marchi leszakította a másik két bringást. A főmezőnyben ekkor már az Astana dolgozott látványosan, kapitányát, Jakob Fuglsangot hozhatta kedvezőbb helyzetbe egy szakaszgyőzelemmel. A növekvő tempó miatt az utolsó előtti hegyen egyre többen szakadtak el, a sprinterek többsége is lemaradt. A zöld trikós Peter Sagan is csak nagy erőket mozgósítva tudott a főmezőnnyel tartani a Cote d'Aveize után.

Az utolsó kategorizált emelkedő előtt indult be igazán a verseny. Előtte egy kicsivel a címvédő Geraint Thomas került bajba, Michael Woods (EF) bukása miatt leszakadt. Thomas három segítőjével visszaküzdötte magát a főmezőnyre, ami elég nagy tempót diktált már. Az egyik favorit, Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) nem is bírta a tempót, leszakadt, az összetett jó szereplésről ezzel nagyjából le is mondhat. De Gendt előnye ekkora egy percre olvadt.

Az utolsó hegyi hajrá bónusszal is járt, ekkor lobbantotta be Alaphilippe a versenyt. A Quick Step-bringás észrevette, hogy De Marchi még megfogható a hajrá előtt. Thibaut Pinot-val indulva Alaphilippe el is vitte a második helyet és az érte járó öt másodpercet. Cicconének ekkor már csak egy másodperc előnye volt. Pinot-ék minden erejüket beleadva a lejtőn is kemény tempót nyomtak, a főmezőnytől 10-15 másodpercre elhúztak és De Gendthez is közeledtek.

A belga bringásnak még egy egy kilométeres emelkedőt kellett kibírnia, hogy esélye legyen nyerni. Ez sikerült is neki, de az utolsó két kilométeren sem engedhetett ki, Alaphilippe a sárga trikó, Pinot-nak az összetett miatt volt szüksége minden másodpercre.

Julian Alaphilippe visszaszerezte a sárga trikót a Tour de France-on

De Gendt kibírta, gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott, 200 kilométert töltött szökésben, hat másodperc előnye maradt.

A második helyen Pinot ért a célba, a harmadik Alaphilippe lett. A főmezőny 20 másodperccel később érkezett, Micheal Matthews (Sunweb) nyerte a sprintet Sagan előtt.

A sárga trikót a bónuszoknak és a 20 másodpercnek köszönhetően újra Alaphilippe viseli, 23 másodperccel vezet Ciccone előtt. Pinot is nagyot nyert, az összetett harmadik helyére lépett előre, 53 másodperccel van Alaphilippe mögött.

Eredmények:

8. szakasz, Macón-St. Etienne 200 km

1. Thomas De Gendt (belga, Lotto Soudal)

2. Thibaut Pinot (francia, Groupama-FDJ)

3. Julian Alaphilippe (francia, Deceuninck-QuickStep)

4. Michael Matthews (ausztrál, Team Sunweb)

5. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe)

6. Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott)

7. Xandro Meurisse (belga, Wanty-Gobert)

8. Greg Van Avermaet (belga, CCC Team)

9. Egan Bernal (kolumbiai, Team Ineos)

10. Geraint Thomas (brit, Team Ineos)

Összetett:

1. Julian Alaphilippe (francia, Deceuninck-QuickStep 34:17:59

2. Giulio Ciccone (olasz, Trek-Segafredo) 0:00:23

3. Thibaut Pinot (francia, Groupama-FDJ 0:00:53

4. George Bennett (új-zélandi, Team Jumbo-Visma) 0:01:10

5., Geraint Thomas (brit, Team Ineos) 0:01:12

6. Egan Bernal (kolumbiai, Team Ineos) 0:01:16

7. Steven Kruijswijk (holland, Team Jumbo-Visma) 0:01:27

8. Rigoberto Uran (kolumbiai, EF Education First) 0:01:38

9. Jakob Fuglsang (dán, Astana Pro Team) 0:01:42

10 Emanuel Buchmann (német, Bora-Hansgrohe) 0:01:45