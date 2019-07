A sárga trikós vezette fel a szakaszgyőztes sprintjét a Touron

A Deceuninck–Quick-Step csapat nem tud leállni, Julian Alaphilippe előző napi győzelme után most az olasz sprinterük, Elia Viviani nyerte a Tour de France 4. szakaszát. A várakozásoknak megfelelően mezőnyhajrá döntött a hosszú és sík szakasz végén, ahol az olasz volt a leggyorsabb, fél kerékpárral előzte meg a norvég Alexander Kristoffot (UAE-Team Emirates). Viviani első szakaszgyőzelmét aratta a Tour de Francen-on, ez belépett azon versenyzők klubjába, akik mindhárom nagy körversenyen nyertek szakaszt.

Kedden ismét egy hosszú, 200 kilométer feletti szakasszal folytatódott a Tour de France. A rajt Reims városában volt, a befutó pedig Nancyban. Az útvonal valamivel könnyebnek tűnt az előző szakasznál, most csak két negyedik kategóriás emelkedőn kellett túljutnia a versenyzőknek, és a befutó is teljes sík volt. A nap elején megint a Wanty-Goubert csapat volt a legaktívabb, a szökésbe két embert is, Frederik Backaert-et, és a tegnap is próbálkozó Yoann Offredot adták. Hozzájuk a CCC Team svájci versenyzője, Michael Schär csatlakozott, így a nap szökése csak háromfős volt.

A mezőny sokáig nem erőltette meg magát, csak 100 kilométer után álltak az élre a sprinterek csapatai, hogy utolérjék a szökést. 28 kilométerre a céltól Schär támadott, és otthagyta a két wantys versenyzőt, de végül 16 kilométerre a céltól őt is utolérte az egyre gyorsuló mezőny. Lilian Calmejane (Total Direct Energie) megpróbálta lemásolni Alaphilippe előző szakaszos támadását, de a mezőny résen volt, és nem adtak esélyt a hazaérésnek.

A mezőnyhajrában a Quic Step felvezetése volt a legjobb, még a sárga trikós Alaphilippe is beállt a sor elejére tempót menni, hogy Elia Viviani tökéletes helyről kezdhesse meg a hajrát, amit Viviani remekül fejezett be. Az utolsó méterek ő volt a leggyorsabb, a második helyen végző norvég Alexander Kristoff-ot (UAE-Team Emirates) alig egy kerékkel előzte meg, a harmadik az ausztrál Caleb Ewan (Lotto Soudal) lett.

Az összetett állása, és a trikó nem változott, a sárga trikót továbbra is Julian Alaphilippe (Deceuninck–Quick-Step) viseli. Szerdán az 5. szakasszal folytatódik a Tour de France, a 17,5 kilométeres szakasz több kisebb hegyet is tartalmaz a Vogézekben.

4. szakasz, Reims-Nancy, 213,5 km:

1. Elia Viviani (olasz, Deceuninck–Quick Step) 5:09:20

2. Alexander Kristoff (norvég, Team Sunweb) azonos idő

3. Caleb Ewan (belga, Trek–Segafredo) ai.

4. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe) ai

5. Dylan Groenewegen (holland, Jumbo-Visma) ai.

Az összetett állása:

1. Julian Alaphilippe (francia, Deceuninck–Quick Step) 9:32:19

2. Wout van Aert (belga, Jumbo–Visma) 20 másodperc hátrány

3. Steven Kruijswijk (holland, Jumbo–Visma) 25 mp h.