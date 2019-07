Tour de France: ötödikre összehozta a győzelmet a Zsebrakéta

A Tour de France 11. szakasza a sprinterek terepe volt, a végletekig kiélezett mezőnyhajrában Caleb Ewan, a Lotto-Soudal csapat ausztrál sprintere körülbelül tíz centiméterrel lenyomta a holland Dylan Groenewegent (Team Jumbo-Visma). Ewan már a tizedik különböző szakaszgyőztes az idei Touron, amire 1996 óta nem volt példa.

Caleb Ewan és Dylan Groenewegen a Tour de France 11. szakaszának hajrájában

A keddi pihenőnap után, szerdán a 11. szakasszal folytatódott a Tour de France. Az Albi és Toulouse közötti 167 kilométeres etap igazi átvezető szakasz volt a Pireneusok emelkedői előtt. A szinte teljesen sík, csak két kategorizált emelkedőt tartogató szakasz jó lehetőségnek tűnt a sprintereknek egy újabb győzelemre. A mezőny az előző szakaszhoz képes egy fővel megfogyatkozott, Rick Zabel (Katusha-Alpecin) belázasodott, ami a pihenőnap alatt sem csillapodott, ezért feladni kényszerült a versenyt.

Lilian Calmejane (Total Direct Energie) már a rajt előtt elmondta, hogy a mostani szakaszon szökni fognak Anthony Perezzel (Cofidis) együtt, mivel a mostani etap teljesen hazai pálya nekik. Calemjane Albiban, Perez pedig Toulouseban született, jól ismerik a környéket, a nem túl hosszú, kicsit hullámzó szakasz is kedvez a szökésnek. A elmenésbe még Stéphane Rossetto (Cofidis), és Aimé De Gendt (Wanty-Gobert) került bele. A Tour-újonc Rossetto a brüsszeli rajt óta már a negyedik szökésben van ott, ami eddig a legtöbb az idei versenyen.

Tour de France 11. szakasz szintrajza

A két hegyi, és egy gyorsasági részhajrát egyaránt Anthony Perez nyerte meg. A gyorsasági hajrá a mezőnyt is érdekelte, mivel az ötödikként áthaladó 11 pontot szerzett a zöld trikóért zajló versenyben. Ezt Elia Viviani (Deceuninc-Quick Step) vitte el, a hatodik a zöld trikós Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) volt. A pontversenyben a második helyen álló Michael Matthews (Team Sunweb) ezúttal nem szerzett pontokat, így még biztosabbnak tűnik Sagan zöld trikója.

Így látják a Tourt a franciák A szünnapon sem állt meg az élet a Tour de France-on, a csapatok az átmozgató edzések után értékelték az eddig eltelt tíz napot. Az összetettben élen álló Julian Alaphilippe-ről (Deceuninck-Quick Step) szól eddig a verseny. A sárga trikót kétszer szerezte meg, és mégszakaszt is nyert. A franciák sztárja örül, hogy még holnap is sárga trikóban tekerhet, és ha minden jól megy, még egy nappal tovább is őrizheti azt. „A Tourom már sikeres, korábban még soha nem éreztem magam ilyen jó erőben. Remélem meglepem magamat, bármi lehetséges, sosem tudhatod előre, mi fog történni."- felelte arra kérdésre, hogy a második hét végéig is képes lehet-e megvédeni a sárga trikót? A verseny egyik csalódása, legalábbis a francia szurkolóknak biztosan, Romain Bardet (AG2R La Mondiale) szereplése. A kétszeres Tour-dobogós Bardet már két perc feletti hátrányban van a címvédő Geraint Thomashoz (Team Ineos) képest, ami a pénteki időfutamon várhatóan még tovább fog nőni. „Nem vagyok boldog a verseny kezdése miatt, de ez a Tour, ahol hullámhegyek és hullámvölgyek követik egymást. El kell fogadni a helyzetet, de túl kell rajta lépni. A Tour nem tíz napig tart, egy nap megváltoztathat mindent. Ki gondolta volna, hogy hétfőn ilyen különbségek lesznek a favoritok között?”

Vincent Lavenu, az AG2R sportigazgatója elmondta, hogy az összetett versenyt nem adták fel, a dobogó még elérhető, és szerinte Bardet vissza fog jönni a versenybe. A hétfői szakaszig Thibaut Pinot (Groupama FDJ) versenye kiválóan alakult, a csapata a várakozásokon felül teljesített az időfutamon, és a Belles Filles-i hegyibefutón is a legjobbak között volt. Azonban az egyszerűnek tűnő 10. szakaszon az oldalszéltől kettészakadt a mezőny, Pinot rosszul helyezkedett, és a lemaradó csoportban találta magát, a nap végén majdnem két perc hátrányt szedett össze. Marc Madiot, az FDJ sportigazgatója mélyütésként élte meg a hétfői fiaskót, a helyzetet ahhoz hasonlította, mintha 1-0-ás hátrányban lennének egy BL-meccs félidejében. Frusztrált vagyok, mérges vagyok, dühös vagyok. Tudom, hogy megvan a lábam, nem fogok szombatig várni, túl sok harag van bennem. - nyilatkozta Pinot, aki már a szombati, Tourmalet-i hegyibefutó előtt támadni szeretne. A legendás Col du Tourmalet hegyről elmondta, hogy a a vége fájdalmas lesz, ahol az erő fog dönteni. „Már voltak nehéz pillanataim a karrierem során, és ezekből mindig visszatértem.” - Pinotnak ez a dac adhat erőt a Tour második, nehezebb felében.

30 kilométerre a céltól egy bukás kavarta fel a főmezőnyt, amiben Niki Terpstra (Toal Direct Energie) járt a legrosszabbul. A holland versenyző sérülése olyan súlyos volt, hogy nem tudta folytatni a Tourt. A bukás miatt néhány összetett esélyes is megállni kényszerült, így járt Richie Porte (Trek Segafredo), és Nairo Quintana (Movistar) is, de néhány kilométer alatt felzárkóztak a mezőnyhöz. 10 kilométerre a céltól a szökésben lévő De Gendt támadott, megpróbált egyedül hazaérni, de Perez, Rossetto és Calmejane után őt is beolvasztotta az egyre nagyobb tempóban haladó mezőny.

A hajrát a Jumbo-Visma csapat vezette fel a legjobban, 500 méterre a céltól Dylan Groenewegen volt a legkedvezőbb helyzetben. A holland sprinter 250 métertől indította a hajrát, úgy tűnt, hogy második szakaszát is megnyeri a Touron, de Caleb Ewan (Lotto Soudal) ki tudott bújni mögüle, és a végén gyorsabb volt Groenewegennél, körülbelül tíz centiméterrel verte. A harmadik Elia Vivian (Deceuninc-Quick Step) lett.

A Zsebrakétának nevezett Ewannek jó éve van, májusban a Giro d'Italián is tudott két szakaszt nyerni, és a Touron is jól sikerült a bemutatkozása. Elég kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt, az eddigi öt mezőnyhajrás szakaszon mindig dobogón volt, és végre a győzelem is összejött neki.

Az összetett verseny állása nem változott, az élen továbbra is Julian Alalphilippe (Deceuninc-Quick Step) áll. Csütörtökön a Toulouse és Bagnéres-de-Bigorre közti, 209,5 kilométeres hegyi szakasszal folytatódik a Tour de France.

Eredmények:

11. szakasz, Albi–Toulouse167 km

1. Caleb Ewan (ausztrál, Lotto Soudal) 3:51:26

2. Dylan Groenewegen (holland, Team Jumbo-Visma) azonos idő

3. Elia Viviani (olasz, Deceuninck-QuickStep) a. i.

4. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe) a. i.

5. Jens Debusschere (belga, Katusha-Alpecin) a. i.

Összetett:

1. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quick Step) 47:18:41

2. Geraint Thomas (brit, Team Ineos) +1:12

3. Egan Bernal (kolumbiai, Team Ineos) +1:16

4. Steven Kruijswijk (holland, Team Jumbo-Visma) +1:27

5. Emanuel Buchmann (német, Bora-Hansgrohe) +1:45