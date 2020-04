A koronavírus-járványnak köszönhetően korábban szabadul a börtönből a rapper, Tekashi 6ix9ine, írja a TMZ. A bíróság csütörtökön döntött úgy, hogy a kétéves büntetéséből hátralévő időt a koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében házi őrizetben töltheti. 6ix9ine a Bloods bűnbanda egyik alszárnyának, a Nine Trey Gangstersnek a tagjaként több kirívóan erőszakos New York-i bűncselekményben is részt vett, többek között fegyveres rablásban és kábítószer-kereskedelemben is segédkezett, valamint egy alkalommal fegyverrel lőtt egy rivális banda tagjára, hogy ráijesszen.