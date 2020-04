A pénteki nap legfontosabb hírei a koronavírusról

A koronavírus-fertőzés egyik legjelentősebb gócpontja az USA-ban egy kaliforniai szláv templom: a Rancho Cordova nevű városban található Bethany Slavic Missionary Church, amelyhez legalább 71 igazolt fertőzött köthető.

A gyülekezet vezető lelkésze is elkapta a vírust. A hatóságok szerint ez a gyülekezet nem elég együttműködő, hiába zárták ugyanis be a templomukat, a gyülekezet tagjai egymás otthonaiban továbbra is összegyűlnek kiscsoportos bibliaórákra.