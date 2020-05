Nem volt hosszú az az időszak, amíg a kínaiak fellélegezhettek: bár a kijárási korlátozás ideje alatt drámaian javult a levegő minősége, alig pár héttel később a korábbinál is rosszabb a helyzet. Legalábbis a Center for Research on Energy and Clean Air nevű független szervezet szerint, mely a szálló por, a nitrogén-dioxid, a kéndiofid és az ózon koncentrációját méri Kína-szerte.