Magyarország érdeke továbbra is az eredményes együttműködés fenntartása Kínával és Törökországgal a kereskedelem, a gazdaság és a beruházások terén, és a jövőben is az eredményes együttműködésen dolgoznak – írta Facebook-posztjában Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter jelezte: Kína és Törökország súlya és szerepe is egyre nő az új világgazdasági korszakban, így Magyarország érdeke továbbra is az eredményes együttműködés fenntartása ezekkel az országokkal a kereskedelem, a gazdaság és a beruházások terén.



Szijjártó Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy Vang Ji kínai és Mevlüt Çavuşoğlu török külügyminiszter is telefonon gratulált a magyar kormánypártok győzelméhez, „melynek mértéke és jelentősége sok ezer kilométerrel odébb is világosan látszik”.