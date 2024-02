Június 9-én európai parlamenti és önkormányzati választások lesznek egy napon, számos jelöltnek már ismerhetjük a nevét, több párt is megnevezte, hogy a választók bizalmát elnyerve kiket szeretnének képviselőként az Európai Parlamentbe küldeni.

Varga Judit visszaadta mandátumát, hogyan tovább?

Egészen a nagy felháborodást kiváltó államfői kegyelmi ügy kirobbanásáig, amely aztán elsodorta Novák Katalin köztársasági elnököt és Varga Juditot is, biztosnak tűnt, hogy a volt igazságügyi miniszter lesz a Fidesz–KDNP európai parlamenti listavezetője. Hivatalos bejelentés ugyan nem volt, de korábban Varga Judit sem cáfolta a személyét érintő sajtóinformációkat, sőt még azt is kijelentette, hogy az Európai Parlamentben képzeli el a jövőjét. Zárt körben programot is hirdetett január végén a Parlamenti Szalonban.

Az Index kérdésére válaszolva a február elsejei Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról tájékoztatott, hogy a Fidesz elnöksége a február 5-i héten tesz javaslatot a kormánypártok európai parlamenti listájára.

Az elnökség javaslatot tesz, és a választmány fogadja el. […] Az elnökség ilyen értelemben javaslattevő. Az azt követő országos választmány tud dönteni, és ha a választmány döntött, akkor mindig azonnal nyilvánosságra hozzuk. Nem tudom – jövő hét második felében lesz elnökségi ülés –, hogy ahhoz képest a következő választmány mikor van. De ez azt jelenti, hogy februárban ismert lesz a Fidesz EP-listája

– válaszolta Gulyás Gergely az Index kérdésére.

Varga Judit jelölése ellen kifogást emelt az ellenzék, és azt sérelmezték, hogy igazságügyi miniszterként ellenjegyezte Novák Katalin kegyelmi döntését a pedofil bicskei igazgató bűnsegédjének ügyében. A parlamenti ellenzéki pártok egyöntetűen felelősnek nevezték Varga Juditot, és azt követelték, hogy ne vezethesse a Fidesz–KDNP európai parlamenti listáját, illetve egyáltalán ne legyen a kormánypártok képviselőjelöltje, hanem távozzon a közéletből.

Mint ismert, február 10-én, miután Novák Katalin köztársasági elnök lemondott, nem sokkal később Varga Judit is bejelentette távozását a közéletből.

Az elnök döntésének ellenjegyzéséért a politikai felelősséget vállalom. Visszavonulok a közélettől, lemondok országgyűlési képviselői mandátumomról és az EP-lista vezetéséről is

– közölte Varga Judit a Facebook-oldalán. A bejegyzésből megerősítést nyert, hogy a kormánypártok valóban listavezetőként indították volna a június 9-i európai parlamenti választáson. Ez pedig azt is jelenti, hogy mielőbb új listavezetőre, új forgatókönyvre van szüksége a Fidesz–KDNP-nek. Mint megírtuk, Hidvéghi Balázs európai parlamenti képviselő is szóba jöhet mint listavezető.

Női politikusok az élen

Tavaly márciusban Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke a Spirit FM-nek adott interjúban jelentette be, hogy pártja európai parlamenti listájának élén

Dobrev Klára, Molnár Csaba és Vadai Ágnes lesz.

Előbbi kettő most is európai parlamenti képviselő, utóbbi jelenleg a Magyar Országgyűlés tagja. Gyurcsány Ferenc akkor azt is elmondta, hogy a teljes listára Dobrev Klára és Molnár Csaba tesz majd javaslatot.

A Momentum tavaly novemberben hozott döntést az európai parlamenti listájáról; az első két helyen Donáth Anna, a párt régi-új elnöke és Cseh Katalin áll. 2019 óta már mindketten európai parlamenti képviselők. Őket követi a Momentum listáján

Deli Tamás Győző, aki korábban a párt keszthelyi és Zala vármegyei elnöke is volt, jelenleg országos küldött,

Vajda Viktória, a Momentum gödi önkormányzati képviselője

és Berg Dániel II. kerületi alpolgármester.

A Momentum európai parlamenti listájának végén szerepel Gelencsér Ferenc is (a teljes listáról itt számoltunk be), akinek helyét a pártelnöki székben idén januárban Donáth Anna vette át. A nem tervezett elnökcserére azért lehetett szükség, mert a Momentum támogatottsága az utóbbi egy évben nem tudott érdemben növekedni, a legtöbb mandátumbecsléssel foglalkozó elemzés szerint a párt egy képviselői helyet szerezhet az Európai Parlamentben. Ez kudarc lenne a Momentum számára, ezért is emelték az élre Donáth Annát, akire sokan eddig is a közösség iránymutatójaként tekintettek. A mérések esetében szükséges hozzátenni, hogy Novák Katalin és Varga Judit lemondása, valamint a rá adott reakciók befolyásolhatják a következő hetekben a pártok támogatottságát.

Az MSZP tavaly decemberben jelentette be, hogy megszületett a döntés a párt európai parlamenti listájáról. Az első öt helyen lévő politikusok nevét felsorolták:

Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, Gurmai Zita, az MSZP országgyűlési képviselője, Harangozó Gábor volt országgyűlési és európai parlamenti képviselő, az MSZP alelnöke, Andor László volt uniós biztos, az MSZP elnökségi tagja és Bazin Levente miskolci önkormányzati képviselő.

Bár Tüttő Kata vezeti a párt európai parlamenti listáját, az MSZP következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy az ellenzéknek a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választásokon is közösen kellene indulniuk. A közelmúltban azt is bejelentették: március 15-ig százezer támogató aláírását szeretnék összegyűjteni, hogy felhívják az ellenzéki pártok figyelmét, és rábírják őket az összefogásra.

Nem lesz közös zöldlista

Egy ideig kérdés volt, hogy lesz-e közös (zöld)listája a Párbeszéd – Zöldeknek és az LMP-nek, de az elmúlt hónapok kommunikációját figyelembe véve erre semmi esély.

Tavaly márciusban már kiderült, hogy a Párbeszéd – Zöldek európai parlamenti listavezetője, Jávor Benedek, a párt elnökségi tagja, Budapest brüsszeli irodájának vezetője, volt EP-képviselő lesz. Idén januárban pedig a teljes listájukat is közzétették, a listavezető Jávor Benedek után az alábbi neveket jelentették be:

Hlavács Judit civil akkumulátorgyár-ellenes aktivista, korábbi gödi önkormányzati képviselő,

Kocsis Krisztián neurobiológus-kutató, a Roma Műhely vezetője,

Szabó Tímea országgyűlési képviselő,

Karácsony Gergely főpolgármester, elnökségi tag,

Machac-Tóth Mia diákmozgalmár,

Barabás Richárd, a párt szóvivője, Újbuda alpolgármestere,

Szaszkó Andrea civil akkumulátorgyár-ellenes aktivista,

Erőss Gábor, a párt VIII. kerületi alpolgármestere.

Február elején váratlan hírről adott tájékoztatást a párt: Tordai Bence társelnök távozott a Párbeszéd – Zöldek éléről, és Szabó Tímeát váltja a frakcióvezetői székben. Utóbbit ügyvezető társelnöknek nevezték ki, de a párt Barabás Richárdot ajánlja társelnöknek (erről február 14-én dönt a párt).

Az LMP a 2022-es országgyűlési választások óta különutas politikát folytat, talán a legkritikusabb az ellenzéki összefogással kapcsolatban, és a 2024-es választásokra saját arcélét próbálja erősíteni. Tavaly szeptemberben a párt már bejelentette a listáját; az első öt név:

Ungár Péter, az LMP társelnöke és frakcióvezetője, Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke, Tetlák Örs, a párt országos elnökségének tagja, Érd alpolgármestere, Kanász-Nagy Máté országgyűlési képviselő, Hohn Krisztina volt országgyűlési képviselő.

Ungár Péter jelezte, hogy mandátumszerzés esetén nem lesz európai parlamenti képviselő, csupán a párt ajánlatát képviseli.

Volt köztársaságielnök-jelölt a pályán

Meglepő, de a Jobbik – Konzervatívok nem a párt jelenlegi európai parlamenti képviselőjét, Gyöngyösi Mártont kérte fel az európai parlamenti listájuk vezetésére, hanem Róna Péter közgazdászt. Úgy tudjuk, mivel Gyöngyösi Márton a párt elnöke is, a Jobbikban jobbnak látták, ha nem Brüsszel és Budapest között ingázik a 2026-os országgyűlési választások előtt.

Ugyanakkor Gyöngyösi Márton a második helyen szerepel a Jobbik európai parlamenti listáján, igaz, a mandátumbecslések szerint a párt legfeljebb egy mandátumot nyerhet június 9-én. A pártelnök korábban többször is kijelentette, ha a Jobbik – Konzervatívoknak nem lesz európai parlamenti képviselője 2024-től, akkor távozik a posztjáról.

2022-ben Róna Péter a hatpárti ellenzéki összefogás köztársaságielnök-jelöltje volt, bár nem nyerte el az egész ellenzék tetszését.

A párt európai parlamenti listáján Róna Pétert és Gyöngyösi Mártont

Balczó Zoltán, a párt volt európai parlamenti képviselője,

Kvárik Anita, a Jobbik – Konzervatívok elnökségi tagja

és Dudás Róbert, a Jobbik – Konzervatívok elnökségi tagja, az EU Régiók Bizottságának korábbi tagja, országgyűlési képviselő követi.

A Mi Hazánk még nem jelentette be az európai parlamenti listáját, de a felmérések szerint a pártnak minden esélye megvan arra, hogy mandátumot szerezzen. Várhatóan Toroczkai László pártelnök és frakcióvezető lesz a Mi Hazánk listavezetője, de korábban lenyilatkozta, hogy nem tervez beülni az Európai Parlamentbe.

Kicsi a bors, de erős is?

Február elején a legerősebb parlamenten kívüli politikai formáció (a felmérések szerint már több ellenzéki parlamenti pártnál is erősebb), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) is közzétette európai parlamenti listáját. Közölték, hogy egyes sajtóhírekkel ellentétben nem „a vezérkar tájékoztatta a tagságot”, hanem a taggyűlés szavazott a párt elnöksége által előterjesztett névsorról:

Le Marietta, az Átlátszó egykori újságírója, a főpolgármesteri hivatal részvételiségért felelős korábbi főtanácsadója, Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom alapítója, akit polgári engedetlenség szervezése miatt bocsátottak el a Kölcsey Gimnáziumból, Juhász Veronika, a Kétfarkú Kutya Párt alelnöke és II. kerületi önkormányzati képviselője, Tóth Imre (Bruti) humorista és zenész, Becker András, az Átlátszó és a MaNcs egykori újságírója, Derdák András kultúraközvetítő, a Banán Klub egykori vezetője, a Millenáris volt művészeti igazgatója, a Párizsi Magyar Intézet volt igazgatója Sándor Balázs, a Kétfarkú Kutya Párt regionális koordinátora, Zakota Tamás tájrendező, kertépítő és környezetmérnök, szintén a Kétfarkú Kutya Párt regionális koordinátora, Szin Richárd, akiről a párt azt írta, hogy elvégezte a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok szakot, a nemzetközi vízkormányzás és vízdiplomácia szakot angol nyelven. Szakmai gyakorlatait pedig a NAV Nemzetközi Főosztályán és Magyarország Hágai Nagykövetségén végezte.

Nemrégiben a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöke, Kovács Gergely és a párt jelöltje, Törley Katalin is az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorának volt a vendége. A párt európai parlamenti képviselőjelöltjét, Tóth „Bruti” Imrét is megkérdeztük az indulásáról.

A Vona Gábor vezetésével létrejött Második Reformkor is indul az európai parlamenti választáson, az egykori Jobbik-elnök vezeti a párt listáját, de mandátumszerzés esetén az alelnöke, Pekárné Farkas Emese menne képviselőként az Európai Parlamentbe. Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester pártja, a Mindenki Magyarországa Néppárt február 17-én jelenti be a listáját. Az már biztos, hogy a listavezető Márki-Zay Péter lesz.

(Borítókép: Varga Judit Brüsszelben 2022. szeptember 20-án. Fotó: Stephanie Lecocq / EPA / MTI)

Átfogó elemzések, világátalakító kérdések és jövőképek egy kötetben. MEGVESZEM