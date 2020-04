Nagyon változó, hogy kit hogyan érint a koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági válság. Sokan kerültek egyik napról a másikra borzasztó anyagi helyzetbe. Sikeres vállalkozók függesztették fel a tevékenységüket, hogy aztán gyümölcsöt cipelve maradjanak talpon.

Egyesek bezárják háromkor a boltjukat, és elfogja őket a düh, ha meglátják, hogy a szomszédos trafikban sörözve kvaterkáznak az emberek. És van olyan is, akinek már a barátai fizetik a lakbérét. Ezek mellett azonban néhány ágazat továbbra is stabilan működik, néhol még fizetésemelésre is futja. Olvasói levelekből szemezgettünk.