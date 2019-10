Hármas hátraszaltóval zárták le a vb rúdugródrámáját

Kedden már a legnagyobb hazai sztár, a magasugró Mutaz Essza-Barsim is pályára lépett, ami meghozta kicsit a közönség hangját is. A tavaly Székesfehérváron megsérülő atléta idén kereste a formáját, de a selejtező alapján elég jó állapotban van, simán teljesítette a selejtezőt, és idei legjobbja is lett a 229 centiméter.

A rúdugrás kiélezett versenyt és nagy eredményeket ígért. Három ugró is nagy formában versenyzett az idén, az amerikai Sam Kendricks a 606 centimétert is átvitte, a lengyel Piotr Lisek 601 centit gyűrt le, míg a svéd csodagyerek, az Európa-bajnok Mondo Duplantis 600 centire javított egyéni csúcsát.

A 12 fős Duplantis bátrat húzott, egyedüliként kihagyta a 555 centiméter kezdőmagasságot, egyből 570-re ugrott. Át is vitte az első kísérletére, pillanatnyi lépéselőnybe került Lisekkel és Kendricksszel szemben, aki a kezdőmagasságot és az 570-et is egy-egy ugrásból vittét át. Ők hárman aztán az 580-at is első kipipálták, a többi versenyző viszont elvérzett ezen a magasságon.

A következő körben 587 centire ugrottak, és a magassággal együtt a feszültség is nőtt, Duplantis, Lisek és Kendricks is hibázott elsőre. A svéd másodikra átvitte, aztán Liseknek is sikerült egészen lázba hoznia a közönséget. Kendricks másodjára is hibázott, de nem kezdett taktikázni, maradt ugyanennél a magasságnál, amit harmadikra át is vitt.

Az amerikai magabiztosságát a következő, 592 centis magasságon igazolta, míg két ellenfele hibázott, addig ő elsőre teljesítette. Duplantis másodjára sem vitte át, Lisek pedig az emeltetést választotta. A svéd maradt 592-n, amit végül elsőre átvitt, elsőnek Kendricks gratulált neki.

Az 597-es magasságon az első két kísérletét mindhárom ugró elrontotta. Liseknek ez a kiesést is jelentette a versenyből, bronzéremmel zárt. Duplantis harmadik ugrásánál kicsit megrezegtette a lécet, de az fennmaradt. A 19 éves atléta újra bebizonyította, hogy kora ellenére rettentően jól bírja a nyomást. Kendricks sem maradt adós a válasszal, utolsó esélyét ő is kihasználta, előidézve ezzel a sokadik hangrobbanást a stadionban. A drámát pedig írhatták tovább 602 centiméteren. Ezen magasságon már egyikük sem mutatott be érvényes kísérletet, pedig voltak ígéretes ugrásaik. Duplantis harmadik rontása után pedig Kendricks lett a világbajnok. A két atléta azután a matracon ölelkezett, Lisek is csatlakozott hozzájuk, majd közös hátraszaltóval ünnepeltek.

A férfi 800 méteres síkfutás döntőjébe három amerikai is bejutott a döntőbe, közülük Donovan Braziernek volt jó esélye az aranyra. A fináléban a Puerto Ricó-i Wesley Vázquez állt rögtön az élre, általában ez a taktikája, ami néha sikeres is. Vázquez és Brazier néhány lépés előnyt kiharcolt az első kör végére, de ekkor indítottak a többiek is. Braziernek volt még egy fokozata, 530 méter után otthagyta Vázquezt. A Puerto Ricó-i az utolsó 100-ig tartotta magát. A bosnyák Amel Tuka jó tempóban elhúzott mellette, majd a végére a kenyai Rotich és az amerikai Bryce Hoppel is otthagyta. Brazier a végére sem lassult, és 800 méterhez képest nagy előnnyel győzött, Tuka több mint egy másodpercet kapott tőle. Az amerikai 1:42,34-es ideje világbajnoki csúcs is volt. Brazier emellett az első amerikai is lett, aki nyerni tudott ezen a távon.

A női gerelyhajításban az utolsó körben az ausztrál Kelsey Lee-Barber szerzett meglepetésgyőzelmet. Lee-Barber a hatodik sorozatban dobta legjobbját, 66,56 métere 68 centivel volt jobb az addig vezető kínai Liu dobásánál. Majd Lee-Barber kísérletére már egyik ellenfele sem tudott válaszolni.

A férfi 200 méteren indén Noah Lyles uralkodott, 19,50-tel érkezett Katarba, az előfutamokban is könnyedén hozta magát, egyértelműen ő volt a legnagyobb esélyes, az utolsó 30 méterig azonban nem lehetett biztos győzelmében. A kanyar után Adam Gemili, a címvédő Ramil Guliyev, a százon bronzot szerző André De Grasse is tartotta vele a lépést. A végét egy kicsit mindegyikük elgörcsölte, Lyles elég tisztán nyert, De Grasse ezüstjével jelezte, hogy visszatért a legjobbak közé, a bronzot pedig a végén előkerülő Alex Quinonez szerezte meg.

Eredmények:

Nők:

Gerelyhajítás:

1. Kelsey Lee-Barber (Ausztrália) 66,56 méter

2. Sijing Liu (Kína) 65, 75

3. Hujhuj Lju (Kína) 65,49

Férfiak:

Rúdugrás:

1. Sam Kendricks (USA)

2. Mondo Duplantis (Svédország)

3. Piotr Lisek (Lengyelország)



200 méteres síkfutás:

1. Noah Lyles (USA) 19,83 másodperc

2. Andre De Grasse (Kanada) 19,95

3. Alex Quinonez (Ecuador) 19,98

800 méteres síkfutás:

1. Donovan Brazier (USA) 1:42,34

2. Amel Tuka (Bosznia-Herczegovina) 1:43,47

3. Ferguson Rotich (Kenya) 1:43,82