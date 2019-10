Katar örömmámorban, világcsúcs 400 gáton

A dohaiak az atlétikai világbajnokság nyolcadik napjára készülhettek leginkább, hiszen magasugrójuk, Mutaz Esssza Barsim a szám favoritja volt. Barsim tavaly óriási formában volt, ki híján világcsúcsot ugrott Székesfehérváron, de ugyanott, a Gyulai Memorialon sérült meg, ami miatt hosszabb időt kellett kihagynia. A katari ugró idén nem is mutatott sokat, a vb előtt 223 centi volt a legjobbja, pedig ennél 20 centivel is tudott már többet. A selejtezőben azért jelezte, hogy formában van, könnyedén teljesítette a 229-es szintet.

Érezhető is volt a Barsim-láz, a vb-re minden eddiginél többen jöttek ki, a Kalifa Stadionban új szektorokat is megnyitottak, és a beengedő kapuknál is elég nagy tumultus alakult ki, ahol rengeteg apró katari zászlót is osztogattak.

A magasugrás igazi show-t ígért, a bemutatásnál az Gianmarco Tamberi rögtön egy hátraszaltóval köszönt be, és persze most is leborotválta a fél szakállát. A verseny 219 centiméteres magasságon kezdődött, Barsim természetesen ezt és a 224-et is elsőre átvitte. 227-en és 230-on sem hibázott, de ekkor még heten versenyben voltak.

A 233-as magasság vízválasztónak bizonyult, az orosz Mihail Akimenko elsőre átvitte, ez egyéni csúcs is volt számára, és mivel végig hibátlan volt, vezetett is a versenyben. Barsim kisebb krízisbe került, kétszer is rontott 233-on, második ugrásánál az sem jött jól neki, hogy a közönség éppen a 400 méteres női gátfutás új világrekordját ünnepelte, Daliah Muhammad saját csúcsát javította meg négy századdal, 52,16-tal nyert.

Dalilah Muhammad új világcsúcsot állított fel 400 gáton

A harmadik ugrásánál már jóval a léc fölött volt Barsim, és akkorát ordított a közönség, mintha a BL-döntőben lőtt volna gólt. A katari ugró fel is szabadult, a 235-öt mát elsőre vitte, de Akimenko is így tett. A másik orosz. Ilja Ivanyjuk is versenyben maradt, ő is elsőre ment át 235-ön, de Barsimhoz hasonlóan két rontása volt 233-on.

Barsim a lelátón és a pályán is

Barsim a 237-et magabiztosan vitte át, és ekkor már nála volt az előny, két orosz ellenfele még sosem járt ilyen magasságban. Ivanyjuk és Akimenko is háromszor rontott, így Katar saját vb-je első világbajnoki címét ünnepelhette. Jól jött ki a koreográfia, a vb legtöbb nézőt vonzó napján a hazai versenyző győzött.

Férfi 3000 méteren akadályok a címvédő Conseslus Kipruto győzelmet ígért, amit, ha nagy nehézségek árán, de teljesített is. Az utolsó 400 méterig együtt volt a mezőny nagyja, a marókkói Szufiane El Bakkali indította meg először a hajrát, és úgy tűnt, Kipruto csak nehézségek árán tudja tartani vele a lépést. Kétszáz méterre a céltól az etióp Girma félelmetes tempókülönbséggel indult meg,de Kipruto mögé is be tudott állni. Az utolsó akadálynál még tisztán Girma volt elöl, ezután óriási hajrá jött, Kipruto közeledett, de az etióp még tartotta magát, a célvonalon együtt repültek át, majd mindketten tanácstalanok voltak, hogy ki nyert. Végül egyetlen századmásodperccel Kiprutót hozták ki győztesnek.

Conseslus Kipruto és Lamecha Girma között egyetlen századmásodperc döntött 3000 méteres akadályfutásban

A nap utolsó döntője a férfi 400 méteres síkfutás volt, ami a magasugrás után már kevéssé izgatta a népeket, pedig a bahamai Steven Gardiner remekül futott, minden idők ötödik legjobb idejével nyerte a számot.

A szervezők valószínűleg úgy gondolták, hogy a magasugrás aranyát telt ház előtt adják át, és ünnepelhet Katar, de ebből elég nagy leégés lett. Mire a dobogóhoz felsorakozott Barsim és a két orosz, szinte teljesen üres lett a stadion, csak néhány százan maradtak. Néhány perc álldogálás után végül úgy döntöttek, hogy nem is tartják meg most az eredményhirdetést.

Eredmények:

Nők:

Diszkoszvetés:

1. Yaimé Perez (Kuba) 69,17 méter

2. Denia Caballero (Kuba) 68,44

3. Sandra Perkovic (Horvátország) 66,72

400 méteres gátfutás:

1. Dalilah Muhammad (USA) 52,16 másodperc, világrekord

2. Sydney McLaughlin (USA) 52,23

3. Rushelle Clayton (Jamaica) 53,74

Férfiak:

Magasugrás:

1. Mutaz Essza Barsim (Katar) 237 centiméter

2. Mihail Akimenko (ország nélkül) 235

3. Ilja Ivanyjuk (ország nélkül) 235

400 méteres síkfutás:

1. Steven Gardiner (Bahama) 43,48 másodperc

2. Anthony José Zambarno (Kolumbia) 44,15

3. Fred Kerley (USA) 44,17

3000 méteres akadályfutás:

1. Consesclus Kipruto (Kenya) 8:01,35

2. Lamecha Girma (Etiópia) 8:01,36

3. Szufiane El Bakkali (Marokkó) 8:03,76